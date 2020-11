Ballsikre Åsane spolerte Lillestrøms drømmeuke: − Vi blir møre

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Åsane 1–1) Det lå an til å bli full pott på tre toppkamper for Lillestrøm, helt til Åsane tok grep om spillet på Åråsen. Overraskelsen i Obosligaen fikk fortjent uavgjort til slutt.

Oppdatert nå nettopp

Søndagens kamp endte 1–1 etter at gjestene fra Bergen dominerte banespillet fullstendig i 2. omgang. Men det gikk helt til 86 minutter før Simen Lassen klarte å omsette én av mange, mange Åsane-pasninger i tellende resultat.

Da Åsane-spilleren feide utligningen i nettet røk samtidig drømmeuken for Lillestrøm: Etter 3–0 mot Tromsø forrige søndag og 1–0 mot Sogndal i midtuken, ville en ny seier plassert Lillestrøm i meget god opprykksposisjon med fem kamper igjen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Kanarifuglene har fortsatt gode muligheter også med bare ett poeng, det skal sies, og fortsatt er 60 poeng innen rekkevidde. Det har vært «snittscoren» for opprykkskrav i snart 20 sesonger. Nærmeste konkurrent Sogndal vil ikke kunne ta mer enn 59 poeng, og Lillestrøm har fem matchballer på å kunne spille inn 11 poeng.

– Vi blir for baktunge i store deler av kampen. Vi klarer ikke sette høyt press på dem, vi er blitt dårligere i høyt press de siste kampene, synes jeg. Litt samme tendensen mot Tromsø, innrømmer LSK-trener Geir Bakke.

– Hvis du hadde blitt tilbudt syv poeng på disse tre kampene på forhånd, hva hadde du da sagt?

– Da hadde jeg sagt ja, takk. Men hadde jeg blitt tilbudt ett poeng i dag, ville jeg sagt nei, takk. Det har litt med ambisjoner å gjøre. Vi vet vi sannsynlig må opp i 60 poeng, sier Bakke.

Åsane spilte som Åsane, også på naturgresset på Åråsen. Frontmennene stupte i press på 16-meteren de gangene Lillestrøm ville spille seg ut bakfra. Det ble også foranledningen til LSKs ledermål:

Hjemmelaget vendte raskt til Simen Rafn. Venstrebacken satte fart og spilte på rett tiendel til nesten-navnebror Hrafn. Islendingen med etternavn Haraldsson snudde i mellomrommet og trillet ut til Gustafsson.

Innlegget hans ble først forsøkt hælsparket mot mål av Fredrik Krogstad på akrobatisk vis. Keeper Thomas Hille ga retur, Thomas Lehne Olsen kriget i duell med en Åsane-stopper, ballen falt ned Haraldsson som snudde kjapt mot venstre og banket til. 1–0 suste i nettet, islendingen med sitt tredje mål på tre Åråsen-opptredener, og Lillestrøm tok igjen en tidlig ledelse.

Akkurat som de gjorde både mot Tromsø og Sogndal denne uken, og for så vidt mot Åsane i det omvendte oppgjøret på Myrdal tidlig i sesongen.

I likhet med den matchen tok nemlig Åsane over spillet. Før pause satt man med følelsen av at Lillestrøm hadde kontroll, men hjemmelagets grep ble slappere og slappere utover i 2. omgang. Da hadde gjestene ballen så mye at arenaen kunne blitt omdøpt til «Åråsane». Etter et par grove bom, blant annet av tidligere Brann- og Sarpsborg-spiller Kristoffer Larsen, kriget altså Simen Lassen inn utligningen.

– Vi blir møre. Det er heller ikke bare å sette innpå friske ben til enhver tid. Det er en kunst, se hvem som er i form, innrømmer Bakke – som startet med samme ellever i alle tre nøkkeloppgjørene de siste syv dagene.

Etter goalen var ikke Lillestrøm i nærheten av å svare. De hadde blitt spilt lavt hele omgangen, og med unntak av et innkast, handlet sluttminuttene om å berge det ene poenget.

Åsane har dermed tatt fire poeng mot Lillestrøm i årets Obosliga. Nå er suksesstrener Morten Rønningen blitt så «blasert» at han faktisk blir skuffet om playoff-plassen om opprykksspill til Eliteserien ryker.

Publisert: 08.11.20 kl. 16:56 Oppdatert: 08.11.20 kl. 17:45