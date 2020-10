TORDNER: Paul Pogba langer ut mot det han kaller «ubegrunnede rykter» spredt av avisen The Sun. Foto: ANDREW YATES / X03469

Pogba raser mot The Sun – avisen beklager artikkel

Paul Pogba tar et oppgjør med The Sun etter at avisen publiserte en artikkel som hevdet at han skal gi seg på det franske landslaget.

Manchester United-spilleren langer ut mot den engelske avisen og stempler artikkelen som «Fake News».

– Så The Sun har gjort det igjen. 100 prosent ubegrunnede rykter om meg blir spredt rundt omkring, om ting jeg hverken har sagt eller tenkt, innleder Pogba.

The Suns opprinnelige artikkel hevdet at Pogba skulle slutte på grunn av kommentarer fra Frankrikes president, Emmanuel Macron, om «islamistisk terrorisme» etter terrorangrepet i Paris 18. oktober. Pogba er selv muslim.

Situasjonen i Frankrike er anspent etter at læreren Samuel Paty ble halshugget i etter å ha vist Muhammed-karikaturer i en skoletime. Drapet har utløst store demonstrasjoner i Frankrike, hvor flere tusen har tatt til gatene for å hedre Paty.

– Jeg er forskrekket, sint, sjokkert og frustrert over at enkelte «medier» bruker mitt navn til å lage falske overskrifter om den pågående situasjonen i Frankrike, og drar min religion og Det franske landslaget inn i saken, skriver Pogba, og fortsetter:

– Jeg er imot alle former for terror og vold. Religionen min handler om fred, kjærlighet og respekt. Uheldigvis er det enkelte journalister som ikke opptrer ansvarlig når de lager nyhetene. De misbruker pressefriheten når de ikke verifiserer at det de skriver er sant eller ikke, og lager rykter uten å bry seg om hvordan det påvirker folks og mitt liv, skriver Manchester United-stjernen videre og ber avisen skamme seg.

The Sun har siden lagt ut en beklagelse på Twitter. De skriver også at de har endret den opprinnelige artikkelen.

– Vi skrev en artikkel om at Paul Pogba hadde besluttet å gi seg på landslaget etter at historien ble publisert på en annen side. Saken ble også publisert av The Mirror, Mail Online og andre nettsteder. Paul Pogba nektet for påstanden og vi har siden oppdatert vår artikkel. Vi beklager om vi har fornærmet noen, uttaler The Suns talsperson.

Pogbas agent Mino Raiola går også til angrep mot The Sun.

– Det er sjokkerende hvordan pressen kan opptre så uansvarlig, skriver han på Twitter.

