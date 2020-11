Mu’nas Dabbur (t.v.) har fått påvist corona. Han og Israel møter Norge på Ullevaal onsdag. Foto: DANIEL ROLAND / AFP

Israel-spiller coronasmittet - kampen mot Norge spilles som planlagt

Den israelske landslagsspilleren Mu’nas Dabbur (28) har fått påvist coronasmitte kort tid før landskampen mot Norge. Kampen vil spilles som planlagt, ifølge NFF.

Israel-troppen ankom Norge i går og gjennomførte da også en treningsøkt på Ullevaal. Dabbur skal ha testet positivt etter å ha sluttet seg til Israels tropp mandag, men skal ikke ha deltatt på treningen.

Spilleren er satt i isolasjon i Oslo, opplyser kommunikasjonssjef Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund (NFF) til VG.

– Vi kan bekrefte at det er påvist et smittetilfelle i den israelske troppen. Kommuneoverlegen i Oslo har vært i dialog med den israelske landslagslegen og helsedirektoratet. Den smittede spilleren er nå satt i isolasjon og karantene sammen med tre spillere han har vært nærkontakt med. Kommuneoverlegen har meddelt NFF at kampen kan gå som planlagt i henhold til UEFA-protokollen, forteller Anderssen.

Totalt fire Israel-spillere mister altså landskampen. Også det israelske forbundet bekrefter smitten.

– Spilleren er i isolasjon. Han spiller ikke kampen. Alle de andre spillerne har testet negativt og spiller i morgen, sier Israels pressesjef Eitan Dotan til VG.

Israels landslagssjef Willi Ruttensteiner stiller til digital pressekonferanse tirsdag klokken 17.30 sammen med kaptein Bibras Nathko.

Tidligere i dag testet Danmark-spiller Robert Skov positivt. Han spiller også for tyske Hoffenheim. Ifølge klubben testet både Dabbur og Skov negativt for corona på fredag, da de fremdeles var med klubblaget.

Flere har ytret seg kritisk til gjennomføringen av onsdagens kamp mellom Norge og Israel. Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, har kalt kampen «uforsvarlig».

– Det er rovdrift på spillerne, smittevernfaglig uforsvarlig og utsetter folk for unødvendig fare ved å spille mer eller mindre viktige landskamper. Det virker pussig at spillere sendes kloden rundt, og her i byen er vi midt i en sosial nedstenging. Jeg synes det er uforståelig, sa 59-åringen til VG tirsdag.

NFF har forsvart valget ved å henvise til UEFAs smittevernprotokoll.

– UEFA har arrangert cirka 500 landskamper fra august til nå. Det har stort sett gått bra, med noen få smittetilfeller. Vi følger en streng smittevernprotokoll, og i tråd med denne protokollen kommer Israel i charterfly til Gardermoen. Derfra drar de i buss til hotellet og til og fra Ullevaal – hvor de gjennomfører én trening og spiller kampen, forklarte generalsekretær Pål Bjerketvedt tidligere i dag.

Danmark sendte tirsdag hjem Skov etter at han fikk påvist corona. Fra før har både Kasper Schmeichel og Andreas Christensen blitt hindret fra å dra på Danmarks samling. Britiske myndigheter krever en karantene på 14 dager for mennesker som returnerer fra Danmark. Årsaken er coronasmitten som er oppdaget blant mink.

