Derfor gjorde Sahraoui og Kjartanssons braksuksess på direkten

VALLE (VG) For å forstå Vidar Örn Kjartansson (30) best mulig før nydebuten for Vålerenga, tittet spillskaper Osame Sahraoui (19) på video. Av Ghayas Zahid (25).

Den tidligere Vålerenga-strategen Zahid – nå i kyprotiske APOEL etter utlån til greske Panathinaikos forrige sesong – var nemlig spilleren som bedre enn noen annen fant Kjartansson da islendingen sist var i VIF.

Derfor satt Osame Sahraoui seg ned med toppspillerutvikler Igor Aase og studerte seks år gamle klipp av Zahid før Brann-kampen, som endte med hat trick av islendingen.

– Det er viktig å gjøre det når det kommer inn nye spillere. Jeg blir jo sammenlignet med Ghayas, og da er det greit å se på video hvordan han hadde det med Kjartansson. Jeg har snakket mye med trenerne og sett på relasjonene deres, forteller 19-åringen etter målgivende på to av Kjartanssons tre scoringer mot Brann:

«Ingen er som Ghayas», sa islendingen til VG i forkant av møtet med Brann. Men det spørs om han ikke endret oppfatning allerede etter 12 minutter og 20 sekunder.

For da broderte Sahraoui en pasning forbi fire Brann-forsvarere og plutselig var hans nye lekekamerat alene med keeper Markus Olsen Pettersen.

Da ble det ikke scoring, men det ble glemt da Kjartansson headet inn 3–1 på Sahraouis vipp på bakre stolpe, deretter da han lobbet inn 4–1 på 19-åringens perfekte gjennombruddskule over Brann–forsvaret.

Islendingen så ut som om han kom til Intility Arena i en tidsmaskin, innstilt på 2014. Den lille forskjellen var at Zahid fra Mortensrud var byttet ut med Sahraoui fra Hauketo, selv om Kjartansson kjente på følelsen av å ha vært på reunionparty.

– Absolutt. De er samme spillertype, smiler Kjartansson etter hat-tricket.

ORIGINALDUOEN: Vidar Örn Kjartansson og Ghayas Zahid jubler etter en scoring mot Sarpsborg 08 i 2014. Foto: NTB SCANPIX Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Er han bedre – eller kan han bli bedre – enn Zahid?

– Litt tidlig å si. Zahid var fantastisk da jeg var her sist. Du vet aldri. Men denne karen er en virkelig god spiller, sier islendingen.

Sahraoui har null problemer med å bli sammenlignet med syv år eldre Zahid, som for øvrig hadde assist på fire av Kjartanssons 25 seriescoringer i 2014.

– Jeg liker det veldig godt, melder Vålerengas lekne supporterfavoritt.

Både han og Kjartansson fikk 9 poeng på VG-børsen etter å ha maltraktert Kåre Ingebrigtsens skadeskutte Brann. Banens beste – Sahraoui – satte selv det femte og siste målet, og da var Kjartansson nest siste Vålerenga-spiller på ballen.

Det hele VIF-laget ikke har greid på de siste 32 seriekampene – å score mer enn to mål på 90 minutter – trengte Vidar Örn Kjartansson alene bare åtte minutter og 45 sekunder på overgå. «Geysir-effekten» av å få islendingen på plass i angrepet, med Osame Sahraoui som hjerne og kreatør rett bak, var total.

19-åringen får dessuten også kreditert 1–0-scoringen: En gjennomgang gjort av målet viser at Henrik Bjørdal stusset Aron Dønnums corner i Brann-keeper Markus Olsen Pettersen før den er innom albuen til Sahraoui og passerer streken.

– Vi har slitt. Vi har spilt godt i mange kamper, spesielt hjemme, men vi har ikke hatt den farligheten inne i 16-meteren som vi har i dag, sier trener Dag-Eilev Fagermo.

Publisert: 15.09.20 kl. 04:44

