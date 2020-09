Krisemøte i natt: Gauseth beklaget TV-tirade

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Mjøndalen 2–0) Christian Gauseth (36) beklaget sin utblåsning på TV da Mjøndalen-spillerne hadde krisemøte på Sarpsborg stadion.

Bruntrøyene låste seg inne i garderoben og tok et krisemøte umiddelbart etter 2–0-tapet i Sarpsborg. Klokken 23.19 lørdag kveld gikk de endelig fra garderoben til bussen.

Mjøndalen har to seirer på de 13 siste kampene og har scoret desidert færrest mål i Eliteserien. Bare Aalesund ligger bak på tabellen.

– Jeg startet med å beklage at jeg var så tøff i pausen. Jeg mente det jeg sa, men jeg synes det kom ut på en for tøff måte. Da fikk jeg beskjed fra spillergruppen om at «det skal vi tåle». Sånn reagerer folk med ærgjerrighet og stolthet i det de driver med, sier Christian Gauseth når han endelig kommer ut av garderoben.

Det var i pauseintervjuet med Dplay, da Sarpsborg allerede ledet 2–0, at Mjøndalen-profilen kom med sin tirade:

– Det er folk her som ikke ser ut som de har lyst til å spille. De må komme seg til helvete av banen, for de har ingenting her å gjøre. Folk som er så redd og engstelig, og som bommer på alle pasningene i løpet av en omgang. Det er helt utrolig at det går an. De skal ut rett og slett! De skal ut! sa Gauseth.

OPPGITT: Christian Gauseth etter en duell på Sarpsborg stadion lørdag kveld. Foto: Christoffer Andersen

Han fikk det som han ville: Trener Vegard Hansen gjorde tre bytter i pausen.

Mjøndalens trener Vegard Hansen er etter kampen kritisk til tiraden fra Gauseth:

– I og med at ikke navnga noen, var det ikke så ille. Men vi skal ikke lete etter syndebukker, dette er kollektivt, det er et mentalt problem. Om det er noen som skal ha kritikk, så er det meg, som har hentet disse spillerne trener dem og legger kampplanen, sier Vegard Hansen til VG.

Christian Gauseth beskriver krisemøtet på Sarpsborg stadion slik:

– Vi i spillergruppa hadde et langt møte. Dette er en gruppe som jeg er stolt over å være leder for. Vi er en gjeng som er flaue og erkjenner at det vi driver med om dagen, ikke er godt nok.

– Vi vil beklage overfor alle som er glade i Mjøndalen, alle som bryr oss om oss, alle som finansierer dette. Vi erkjenner at vi ikke er gode nok, og at vi skal snu hver stein for å snu dette sammen. Dette er ikke ei gruppe som har gitt, og vi tror på at vi skal få det til sammen.

– Hva kom dere fram til?

– Vi kom fram til at vi skal gjøre noen interne grep.

– Hvilke?

– Det vil vi holde internt.

Christian Gauseth selv spilte sin første kamp siden 5. juli. Han ville ikke kommentere om han kom fra matchen uten problemer etter langvarig skade.

Sarpsborgs Jonathan Lindseth, som har en fortid i Mjøndalen, reagerer slik på Gauseths TV-tirade:

– Jeg kjenner Christian. De får høre på hva han sier og ikke hvordan han sier det.

– Heldigvis for Mjøndalen er det flere som ikke tar poeng. Men de må begynne å ta poeng snart.

Målmannen Sosha Makani (33) hindret flere baklengsmål i 2. omgang. Han sier dette om spillermøtet etter tapet:

– Vi kan ikke være likegyldige til dette. Vi må finne en løsning i den vanskelige situasjonen vi befinner oss i. Hvis vi vinner en kamp, får vi tilbake selvtilliten. Nå må vi jobbe hardt på trening.

– Vi klarer ikke å skape målsjanser. Noen av spillerne er unge - og redde. Nå må vi stå sammen og finne en løsning på dette. Jeg har troen på disse spillerne og dette laget.

