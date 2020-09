FREMTIDSHÅP: Mason Greenwood sammen med manager Ole Gunnar Solskjær. 18-åringen er på ny i trøbbel. Foto: OLI SCARFF / AFP

Greenwood i trøbbel igjen – stjerneskuddet beklager inhalering av lystgass

Manchester United-spiller Mason Greenwood (18) må på ny ut og beklage seg. Denne gangen etter at det dukket opp en video av ham som inhalerer lystgass

Nå nettopp

The Sun har publisert en video av Greenwood som viser at han fyller en ballong med lystgass og inhalerer.

Lystgass kan brukes som rusmiddel og referer av og til som «hippy crack» i England. Stjerneskuddet legger seg flat.

– Jeg har blitt gjort kjent med helserisikoen knyttet til å bruke dette og erkjenner at bare det å bruke det, som disse historiske bildene viser, var dårlig dømmekraft fra min side, sier 18-åringen i en uttalelse sendt ut av Manchester United.

LES OGSÅ: Unge ruser seg på lystgass - hvor farlig er det?

En rekke store engelske medier, som Sky Sports, BBC og lokalavisen Manchester Evening News, har omtalt saken.

– Jeg oppfordrer på det sterkeste andre til å ikke følge mitt eksempel, fortsetter det fra Greenwood.

Lystgass Lystgass (dinitrogenoksid, N₂O) er en tung og fargeløs gass med en søtlig lukt og smak.

Ved inhalering gir lystgass en dissosiativ rus, altså en opplevelse av økt avstand til virkeligheten. Rusen varer svært kort, typisk kun i et par minutter, og kan gi sterkt forvrengte hørselsinntrykk og milde visuelle effekter.

Lystgass er relativt lite skadelig, men overdrevet bruk kan gi alvorlige nevrologiske problemer som følge av akutt B12-mangel. Langvarig overdrevet bruk kan også skade hjernen direkte. Kilde: rusopplysningen.no Vis mer

Det er ikke ulovlig å være i besittelse av lystgass, men det er ulovlig å gi det eller selge det til andre som et psykoaktivt stoff, skriver BBC. The Sun skriver at videoen ble filmet for noen «få uker siden», mens Greenwood kaller bildene «historiske» i sin uttalelse.

– Som 18-åring lærer jeg hele tiden. Denne uken har jeg også lært at jeg som fotballspiller vil ble bedømt etter høyere standarder, noe jeg må respektere i fremtiden. Jeg skal er bestemt på tilbakebetale den tilliten manageren og trenerne har vist meg, sier supertalentet.

Dette er andre gang på kort tid at Greenwood havner i søkelyset. Under forrige landslagssamling ble det bråk da han og Manchester City-spiller Phil Foden hadde besøk av to islandske jenter på hotellrommet. Det var brudd på Englands retningslinjer for corona, og de to spillerne ble sendt hjem fra samlingen før kampen mot Danmark.

– Etter å ha hatt tid til å reflektere rundt hva som skjedde, kan jeg bare beklage til alle for den pinlige situasjonen jeg har forårsaket, sa Greenwood den gangen.

Angrepsspilleren har ikke trent med A-laget denne uken, men skal være aktuell til Uniteds serieåpning kommende helg. Da venter Crystal Palace for Ole Gunnar Solskjær og co.

Den er knyttet høye forhåpninger til Greenwood, som fikk landslagsdebuten mot Island. For Manchester United ble det 17 mål på 49 kamper forrige sesong.

Publisert: 13.09.20 kl. 13:12

Les også