GULLJUBEL: Jürgen Klopp og spillerne feiret ligagullet foran et nakent Anfield. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / X01348

Leeds-sjefen: – Anfield er Anfield bare når den er full

Leeds-manager Marcelo Bielsa sier at han er nervøs før møtet med Liverpool – men at det ikke blir det samme å spille på et corona-tomt Anfield.

Nå nettopp

Her er alle våre oddstips

– Anfield er Anfield bare når det er fullt, sa Bielsa på sin første pressekonferanse som Premier League-manager – selvfølgelig digitalt, gjengitt av Yorkshire Evening Post.

Den kortfattede Leeds-sjefen svarte slik når han videre ble spurt om han var nervøs for å spille borte mot Liverpool i klubbens første Premier League-kamp etter opprykket.

Lørdag er Lotto-dag. Her kan du spille!

– Jeg blir alltid nervøs før en kamp. Jeg er bekymret hvis jeg ikke er skremt og bekymret.

– Liverpool er en rettferdig mester. De spiller på den samme måten hele tiden. Uten tvil et av de beste lagene i verden.

les også Den perfekte «tippekampen»

Jürgen Klopp ble fredag konfrontert med Bielsas uttalelse om Anfield da han holdt sin pressekonferanse før ligastarten. Han tror at Leeds får merke at de skal spille på Liverpools hjemmebane.

– Jeg vet at Marcelo sa at Anfield ikke er Anfield uten supportere, og han har på en måte rett i det, men det er fortsatt Anfield. Dette er vårt hjem, og vi er Liverpool. Ikke ta det som en trussel, men Leeds har ikke spilt mot oss så ofte, så det bør føles annerledes for dem også.

Lørdagens Lotto: 15 mill. kroner! Her kan du spille!

Klopp roste også den jobben som Bielsa har gjort, og tyskeren mener faktisk at Premier League passer bedre for Leeds enn Championship.

les også VGs Premier League-tips 2020/21: Sjanser på nytt Chelsea-gull

– De er forskjellige fra alle andre lag og har en ambisiøs spillestil, men det er ikke naivt. De forsvarer seg bra og er godt organisert. Premier League er helt annerledes fra Championship, men de kommer til å gjøre det bra. De passer bedre i Premier League, sa Liverpool-manageren om det nyopprykkede laget som er motstander lørdag.

– I Premier League kan de vise sitt store potensial. Men vi er ikke så verst, vi heller!

les også Hvem rykker opp til Premier League?

VG-tips: Liverpool-Leeds

* HKP (0-1). For en herlig Premier League-åpning det kan bli med blant annet denne godbiten.

* Liverpool vant ligaen så fortjent i sommer med 18 poengs forsprang til toer Manchester City. Særlig hjemmeformen sto ut: 18-1-0 og 52–16 i målforskjell. Ja, faktisk har ikke Liverpool tapt en ligakamp hjemme siden 23. april 2017! Nå skal den gode formen fra i fjor gjenskapes. Og vi tror de har de nødvendige verktøy til å klare det.

* Med så mange spillere og en manager i verdensklasse. Oxlade-Chamberlain (mb) og Henderson (mb) helsesjekkes. Shaqiri (kant) er ute.

* Leeds United er endelig tilbake toppdivisjonen etter et opphold på 16 år. Vi er spente på hvordan manager Mareclo Bielsas energikrevende fotball står seg i Premier League. Kommer de for eksempel til å ha like mye ballbesittelse mot kremen av engelsk fotball – som de hadde i Championship? Naivitet straffes som kjent brutalt i PL – og særlig på Anfield. Berardi (f) Forshaw (mb) mangler.

Du må spille før kl. 18.25. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium

Publisert: 12.09.20 kl. 15:01

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Premier League S V U T M P 1 Arsenal 1 1 0 0 3 – 0 3 3 2 Aston Villa 0 0 0 0 0 – 0 0 0 2 Brighton & Hove Albion 0 0 0 0 0 – 0 0 0 2 Burnley 0 0 0 0 0 – 0 0 0 2 Chelsea 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League

Champions League Nedrykk