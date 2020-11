NORDMANN: Coventrys Leo Skiri Østigård (t.v.) og lagkameraten Kyle McFadzean i kamp med Middlesbroughs Britt Assombalonga (i rødt). Foto: Richard Sellers / PA Wire

Østigård får reglene som Solskjær ønsker seg

Mens de mest profilerte managerne i Premier League fortviler, innfører nivå to i engelsk fotball fra fredag de reglene som Solskjær, Klopp & co higer etter.

Nå nettopp

Her kan du se våre oddstips!

Antall innbytter økes fra tre til fem, og det blir lov med med ni mann på benken.

Leo Skiri Østigård (20) og hans Coventry spiller den første kampen med de nye reglene når de møter Birmingham.

Dermed er det altså tilbake til det samme systemet som det var da ligaene startet opp etter corona-pausen i juni.

Fredag er det Eurojackpot: 648 millioner. Her kan du spille før kl. 19.00!

Managere som Ole Gunnar Solskjær (Manchester United), Pep Guardiola (Manchester City) og Jürgen Klopp (Liverpool) har alle kritisert at Premier League gikk tilbake til de tradisjonelle reglene. I europacupene er det fem innbyttere denne sesongen.

les også Solskjær raser mot kampprogrammet: – Har fått nok

– De nye reglene har kommet tilbake etter stort press fra klubbene, forteller Eirik Aase, som driver nettsiden championshipnorge.com.

– Klubbene var ikke så interesserte før sesongstart, men mange har slitt en del med skader, slitasje og så videre etter sesongstart. Kanskje ikke så rart med tanke på at de har spilt to kamper i uken siden forrige landslagspause, og siden de skal gjøre det samme ut året, fortsetter Aase.

Lørdag er Lotto-dag. Her kan du prøve deg!

– De fleste managerne tok det opp som et stort problem de siste ukene, og ble etter hvert hørt. Enkelte er likevel kritiske, som blant andre Coventry-sjef Mark Robins. Han mener det favoriserer de store, forteller Eirik Aase.

les også Reagerer på klaging fra Solskjær & Co.: – Bortskjemte barn

Ifølge Coventry Telegraph sier Robins dette:

– Regelen favoriserer uten tvil store tropper og store klubber. Det hjelper dem mer.

– Men det gir oss et annet verktøy, vi kan jobbe med det, og vi må bare prøve å gjøre det beste ut av det.

Leo Skiri Østigård - som var i landslagstroppen som ikke fikk spilt kamper - har vært på banen i åtte av de 11 kampene som Coventry har spilt til nå i Championship 2020/21. Klubben skal spille ni kamper i de fire ukene som gjenstår til jul og deretter tre i selve julehøytiden.

Vikinglotto-potten er oppe i 221 millioner kroner!

VG-tips: Coventry City-Birmingham

Fem poeng skiller disse to West Midlands-klubbene i Birminghams favør. Husk at lagene for tiden deler bane slik at hjemmebanefordelen ikke gjelder her.

Dette er andre nivå og Championship som får æren av å sparke i gang den engelske TV-fotballen igjen etter en to ukers klubbpause. Før den startet viste lagene skiftende form. Det unge Coventry-laget røk i fire av fem siste ligamatcher. Birmingham vant to og tapte to av sine fire seneste ligaoppgjør.

Som oddsen antyder oppleves dette som en duell med to lag som har potensial for å vinne eller tape når det skulle falle dem inn. Vi tester et uavgjortspill i den vanlige HUB-varianten til 2,95 i singleodds. For deg som foretrekker færre spillutfall er Begge lag scorer til 1,77 i singleodds en mulighet.

Spillefristen er kl. 20.40 og Vsport2 viser kampen.

Publisert: 20.11.20 kl. 16:56

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.