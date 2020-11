Dobbel skadesmell for Molde: − Vet ikke hvor alvorlig det er

BEKKESTUA (VG) (Stabæk - Molde 0-3) Bodø/Glimts gullfeiring ble utsatt med minimum et døgn, men Molde-trener Erling Moe (50) fikk noe å bekymre seg over da to av hans spillere forlot banen med skade – kun fem dager før møtet med Arsenal.

Først var det Birk Risa (22) som satte seg ned og holdt seg til baksiden av sitt høyre lår før han forlot banen. Erling Moe opplyser til VG at han tror det dreier seg om en lårhøne og ikke en strekk.

Bare få minutter senere rykket det tilsynelatende til bak det høyre låret hos Martin Bjørnbak (28), som også måtte gi seg.

– Jeg vet ikke hva som er status på Martin ennå. Vi må vente å se litt hva det er, sier Moe til VG.

Det er dårlig nytt når Arsenal kommer på besøk i Europa League allerede torsdag.

– Jeg vet ikke hvor alvorlig det er med de to, men jeg håper jo begge er kampklare til torsdagen, sier Stian Gregersen til VG.

Resultatet til oppladningen besøket fra London-laget ble i hvert fall pent.

– Jeg synes vi har god kontroll og gjør en god kamp, sier Moe kort og oppsummerende om besøket hos Stabæk i den meget friske vinterluften.

FRISKT: Små skyer av frostrøyk var til stadighet å se rundt både spillerne og dommerne på Nadderud. Foto: Fredrik Hagen

Leke James kastet seg frem på innlegget fra Birk Risa i første omgangs siste minutt og skled inn 1–0-scoringen bak Marcus Sandberg i hjemmelagets mål.

Ti minutter før full tid satte midtstopper Stian Gregersen inn den andre for gjestene med en nydelig volleyscoring, før James dyttet inn 3–0 like etter.

Dermed blir det ingen gullfeiring på spillerhotellet i Drammen for Bodø/Glimt – i hvert fall ikke lørdag kveld.

Før den 25. serierunden skilte 18 poeng mellom de to lagene i toppen. Molde var nødt til å vinne på Nadderud for ikke å servere Glimt gullet i kveld.

Men allerede søndag kveld kan serielederen sikret gullet med uavgjort eller seier på besøk hos Strømsgodset på Marienlyst.

Publisert: 21.11.20 kl. 17:51 Oppdatert: 21.11.20 kl. 19:01

