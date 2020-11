Foto: Carina Johansen/NTB

Stavanger Aftenblad: Bjarne Berntsen har fått sparken i Viking

Bjarne Berntsen er ferdig etter sesongen, melder lokalavisen.

Vikings trener får lede laget ut sesongen, men er ferdig i klubben 1. januar, skriver Stavanger Aftenblad.

Trenerens kontrakt varer opprinnelig ut 2021, men det finnes ifølge Aftenbladet en klausul i avtalen hans som gjør at begge parter kan avslutte kontrakten allerede etter inneværende sesong – og vurdere ham inn mot en annen rolle i klubben.

– Det har vært en lang prosess. Vi har snakket sammen i tre-fire måneder. Vi mener timingen er god for å gjøre endringer i Viking nå, klubben er godt rustet for framtiden, sier styreleder Thor Steinar Sandvik til avisen, som melder at partene tegnet sluttavtalen onsdag.

Ifølge Aftenbladet ønsket klubben å ha med 63-åringen videre i en annen rolle neste år, men dette skal ikke Berntsen ha gått med på.

Berntsen og Vikings styreleder Thor Steinar Sandvik har ikke besvart VGs henvendelser.

Berntsen ledet Viking til cupgull i fjor. Mannen som også ledet Viking fra 1992 til 1995 og som midlertidig trener i 2004, sørget for at stavangerklubben rykket opp til Eliteserien før 2019-sesongen, som endte med en imponerende femteplass.

Nå ligger Viking på syvendeplass etter 25 serierunder. Klubben har vunnet sine to siste kamper, men styret skal likevel ha kommet frem til beslutningen om å avskjedige Berntsen nå.

