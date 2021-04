BLIR I BRUNT: Sondre Solholm Johansen er en ettertraktet mann i Eliteserien, men spiller etter alt å dømme vårsesongen i Mjøndalen. Her i kamp mot Stabæk forrige sesong. Foto: Jil Yngland

Stabæk har fått nei på Mjøndalen-stopper: − Det er et enormt behov

Stabæk har også prøvd seg forgjeves på Mjøndalens Sondre Solholm Johansen (25). Kjøpemarkedet for midtstoppere i Eliteserien fremstår fullstendig dødt.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg ønsker ikke å kommentere bud eller hva slags klubber det er, men det har vært interesse rundt Sondre, og det er flere enn én klubb som har vært på, sier Mjøndalens daglige leder André Nevstad til VG.

Fra før er det kjent at Lillestrøm har forsøkt seg på midtstopperen, noe Romerikes Blad meldte tidlig i januar, og etter det VG forstår er det fortsatt aktuelt å hente Sondre Solholm Johansen til Åråsen. Men interessen har altså vært der i tre måneder uten at det har materialisert seg noe for 25-åringen.

Han har bare ett år igjen av kontrakten med Mjøndalen. Dermed må Nedre Eiker-klubben selge ham nå for å få igjen noe særlig med penger, og vanligvis ville klubben trolig foretrukket det fremfor å la ham gå gratis om ett år, men spørsmålet er om det finnes aktuelle midtstoppere å erstatte med.

Enn så lenge gjør restriksjonene for innreise til Norge det umulig å hente spillere fra utlandet. I Rosenborg er eksempelvis planen å gjøre midtbanespiller Markus Henriksen til stopper, og samme løsning er lansert med Kristoffer Barmen i Brann. I tillegg jakter altså både Lillestrøm, Stabæk og muligens Strømsgodset på midtstopper.

– Vi har vurdert at Sondre er viktig for oss. Det skal ganske mye til for at vi slipper Sondre i den situasjonen vi er nå. Vi vil alltid vurdere tilbud, men foreløpig har vi valgt å takke nei og være avventende, sier Nevstad og innrømmer at markedet er mer komplisert nå.

– Og det er kanskje ikke så lett å få tak i en midtstopper?

– Nei. Og det er nok vanskelig få en som holder det nivået som Sondre holder, og det nivået han holder sammen med Markus Nakkim, sier Mjøndalen-sjefen.

– Stoppermarkedet er knusktørt. Valsvik i Rosenborg er ikke omsatt, og det er veldig lite stoppere til rådighet. Egentlig har stoppermankoen vist seg over tid i norsk fotball. Det er et enormt behov, fem-seks klubber trenger stopper. Sånn sett er det veldig overraskende at Brann ikke ga Jesper Löfgren sjansen, mener Eurosport-ekspert Joacim Jonsson om midtforsvareren som Brann solgte til Djurgården.

Sportsdirektør Torgeir Bjarmann i Stabæk ønsker ikke å kommentere noe rundt klubbens forsøk på å hente Solholm Johansen.

– Vi har midtstoppere, men vi er litt for få. Det er den største utfordringen. Det er antallet vi er mest opptatt av. Vi sjekker markedet, men det er ikke stress, presiserer Bjarmann.

Spillerens agent Atta Aneke sier følgende om situasjonen:

– Han er under kontrakt med Mjøndalen og forholder seg til det. Skulle de bli enig med en annen klubb, blir de det, men hvis ikke er han innstilt på å jobbe hardt for Mjøndalen, melder Aneke.

Sondre Solholm Johansen var fem år i Stabæk på aldersbestemt, men slo ikke gjennom som fotballspiller på Nadderud. Han reiste videre til Strømsgodset, men ble først satset på da han gikk til Mjøndalen.