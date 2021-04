Kommentar

Solskjær i stormen: Perfekt ledelse

Av Leif Welhaven

STERKT LEDERSKAP: Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: MARTIN RICKETT / X01348

Ole Gunnar Solskjær har ingen enkel rolle i stormen rundt Manchester United. Men manageren har håndtert situasjonen tilnærmet optimalt.

På få dager har den tradisjonsrike klubben vært med på å lansere et fotballmytteri, trukket det tilbake, blitt hånet og utskjelt, hatt demonstranter fra egne fans på treningsfeltet og opplevd intens motstand mot den amerikanske eierfamilien.

Midt i alt dette skulle Ole Gunnar Solskjær møte offentligheten fredag, til den faste pressekonferansen inn mot neste seriekamp. Men du trengte ikke være Snåsamannen for å forutse at hva som skal skje på banen mot Leeds ikke akkurat ville dominere spørsmålene til nordmannen. Spenningen var derfor stor til hvordan han kom til å turnere en vanskelig seanse.

Hvordan balansere lojalitet til arbeidsgiveren opp mot behovet for å tale tydelig om en sak som har opprørt så mange?

Liverpool-manager Jürgen Klopp hadde det ikke lett da spørsmålene om Super League kom i starten av uken. På en måte kan man si at Solskjær var heldigere som både fikk bedre tid til å forberede seg, og som møtte mikrofonene etter at utbryterplanene hadde mageplasket.

Like fullt var det ledelse med stor L over den troverdige måten Ole Gunnar Solskjær snakket om hva idrett skal være og ikke være.

«Jeg likte ikke konseptet. Det må handle om sportslig fortjeneste. Jeg vil fortjene retten til å spille i Europa. Du kan ikke bare bli tildelt ting fordi navnet ditt er sånn og sånn. Som idrettsmann er det ikke i min natur å bli tildelt en plass», sa Solskjær om en liga der de store skulle være vernet mot risiko for nedrykk.

Også på andre områder har oppførselen hans slått gunstig ut den siste tiden. Med den klubbhistorikken han har, der ingen kan være i tvil om hvor hjertet hans er plassert, gjorde han klokt i å ta de demonstrerende supporterne på alvor.

At en klubblegende tar den rollen han har gjort kan fort bli en nøkkel til å hjelpe Manchester United gjennom krisen. Solskjær ble litt diplomat hva gjelder hans eget forhold til eierne, og det blir interessant å se hvordan den indre dynamikken påvirkes av at Ed Woodward skal gi seg som direktør.

Ole Gunnar Solskjær tar tydelig avstand fra superligakonseptet. Foto: OLI SCARFF / X01348

Men det er stadig større grunn til å la seg imponere over hvordan Solskjær takler en av fotballens mest utsatte posisjoner. Rent sportslig er prosjektet hans i ferd med å ta skikkelig form, selv om det trengs et trofé snart for å erstatte spørsmål med to streker under svaret. Nå venter Leeds i en Premier League-sesong som styres mot sølv, og Europa League kan vise seg å bli en forløsende faktor.

Uavhengig av dette legger lederskapet han har vist frem under vanskelige tider til ytterligere en dimensjon for Ole Gunnar Solskjær.

Det har ingen ubetydelig verdi.