MØTER GAMLEKLUBBEN: Eden Hazard og Real Madrid skal i aksjon tirsdag kveld når de møter Chelsea i semifinale i Champions League. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Tilbake etter skademareritt - kan han straffe gamleklubben?

Eden Hazard har ikke spilt en eneste full kamp for Real Madrid i sesongen 2020/2021. Nå kan han likevel bli sentral – mot gamleklubben – i Real Madrids jakt på Champions League-finalen.

Publisert: Nå nettopp

659 minutter.

Det er tiden Eden Hazard har vært på banen for den spanske giganten denne sesongen. Minuttene er fordelt på bare 15 kamper (ti i liga, tre i Champions League, én i Copa del Rey og én i den spanske supercupen), der han har produsert tre mål.

Dette er hans andre sesong for de hvitkledde i Madrid. Den første var ikke særlig oppløftende heller. Sesongen 2019/2020 ble det nemlig bare 22 kamper i alle turneringer for Hazard, hvor han kun var på banen fra start til slutt i fem av oppgjørene.

les også Real Madrid rotet bort to poeng i gullkampen

30-åringen kom til Real Madrid sommeren 2019 for 115 millioner euro, noe som i dag tilsvarer nærmere 1.15 milliarder norske kroner. Da gikk han fra det som er Zinedine Zidane og Real Madrids hinder tirsdag kveld i veien mot å nå Champions League-finalen, nemlig Chelsea. Der spilte kanten nærmest hver eneste kamp, uten de store skadeplagene. Ifølge nettstedet transfermarkt endte belgieren opp med imponerende 202 målpoeng på 352 kamper for de blåkledde fra London.

Zinedine Zidane fikk spørsmål om Hazard på en pressekonferanse før tirsdagens oppgjør. Belgieren fikk et innhopp på 13 minutter i seriekampen mot Real Betis til helgen som var, og den franske treneren sa at Hazard kom fra minuttene uten trøbbel. På pressekonferansen var også midtstopper Raphael Varane som kunne si følgende om Hazard:

– Jeg har pratet med han, og han er veldig motivert. Å spille en semifinale i Champions League er noe som motiverer alle spillere, men når det er gamleklubben på motsatt banehalvdel gir det litt ekstra. Han kjenner klubben og laget vi møter, samtidig vet han sin egne kvaliteter og de vil han vise frem på banen og hjelpe laget å nå finalen, sier midtstopperen.

