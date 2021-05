Dette betyr et kommersielt samarbeid.

BAKLENGS: Håkon Opdal fortviler etter at Rosenborg har satt inn seiersmålet på Lerkendal sist. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Skeptiske til Brann-ansettelse: − Merkelig

Branns ansettelse av Jimmi Nagel Jacobsen (46) som sportssjef har fått en særdeles kjølig mottakelse i de mektige lokalavisene i Bergen.

– En merkelig ansettelse, skriver Bergens Tidendes kommentator Anders Pamer, mens kollegaen i BA, Tormod Bergersen, mener at den gir en «dårlig magefølelse» hos noen og at han «kjenner på den selv».

Dansken kommer fra et toårig opphold i Superliga-klubben Esbjerg, som rykket ned fra det øverste nivået i Danmark i 2019/20-sesongen. Etter to svake sesonger fikk han merke fansens vrede da de hengte opp en banner med teksten «Jimmy Nagel tag ansvar - pak dit lort» etter 0–4-tapet mot Viborg i april, skrev bold.dk.

les også Eggen med støtteerklæring til Ingebrigtsen

Brann-ledelsen har forsvart ansettelsen slik:

– Å ha erfaringer fra opp- og nedturer er ikke negativt. Det kan jeg si ut ifra min personlige erfaring også, sier daglig leder Vibeke Johannesen ifølge BA.

– Noen av kandidatene våre har manglet erfaring fra enten spillerlogistikk eller det å lede en hel avdeling, fra A-lag til akademi. Jimmi har erfaring og kompetanse fra alt dette, fortsetter hun.

NY BRANN-MANN: Jimmi Nagel Jacobsen.

Men kommentatorene er altså skeptiske:

– Dansken har kort og godt fint lite å vise til. Mange år som eiendomsmegler, en årrekke som fotballagent kombinert med speideroppdrag – og nå sist 33 måneder som sportssjef for en dansk klubb av middels størrelse.

– En klubb som har rykket ned og blitt nede, alt under hans ledelse. Det virker jo merkelig, dette, skriver Anders Pamer i Bergens Tidende.

les også Danske Nagel Jacobsen er Branns nye sportssjef

Tormod Bergersen sammenligner med spillerjakten og fastslår at «Brann er ikke på øverste hylle og henter sine folk».

Han er klar på at dansken må få en sjanse, men skriver samtidig:

– Norsk fotball er annerledes enn den danske. Kulturen er annerledes, og han kjenner ikke klubben så godt som for eksempel Per-Ove Ludvigsen gjør.

Bergersen skriver at Per-Ove Ludvigsen var den andre finalekandidaten og at de i ham hadde «en kandidat som kjenner norsk fotball, kjenner folkene i klubben og klubben».

Også Anders Pamer skriver om Ludvigsen:

– Nå skal det i rettferdighetens navn sies at Per-Ove Ludvigsen hadde en langt mindre fyldig bakgrunn før han ga seg i kast med å bygge opp Branns gullag for 17–18 år siden. Men klubblegenden, som ble vraket på oppløpssiden i Branns sportssjefjakt, har likevel grunn til å furte.

– Han har jo resultater å vise til. Han tjente penger for Brann og han bygget opp et gullmannskap. Men Brann ville ha nye impulser, denne gang.

les også RBK-profil svarer ekspert: – Kan mene hva faen han vil

VG-tips: Brann-Bodø/Glimt

* Brann vendte 0-1 til 2-1 - men bare for å ryke 2-3 på tampen borte mot Rosenborg på torsdag.

* Fasiten er dermed stygg for bergenserne med 0-0-4 og 3-13 i målforskjell. Selv om det var spillemessig fremgang i Trondheim sitter vi fortsatt med et inntrykk av at Brann er for dårlige til å forsvare seg.

* Regjerende seriemester Bodø/Glimt vant oppskriftsmessig sine to første seriekamper med 3-0 hjemme mot Tromsø og 2-0 borte mot Kristiansund. Men til tross for et spillemessig overtak endte bodøværingene opp med 2-2 hjemme mot Rosenborg. Slikt kan skje selvsagt, men her gjelder det å komme seg på vinnersporet igjen så kjapt som mulig. De har et bredere register å spille på, og virker tryggere på det de skal gjøre på banen. Og så har de selvfølgelig hatt lenger tid til restitusjon enn hjemmelaget til denne matchen.

