RYKTEBØRS: Det er stor uvisshet rundt Cristiano Ronaldos fremtid. Det preger spaltene i internasjonal sportspresse. Foto: ALBERTO LINGRIA / REUTERS

Store Ronaldo-spekulasjoner: − Virker som forholdet med Juve er over

De siste dagene har usikkerheten rundt Cristiano Ronaldos (36) fremtid i Juventus tatt fyr.

Av Herman Folvik

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det virker som forholdet med Juventus er over. Det er uholdbart for han å ikke spille en så avgjørende kamp. Det er noe som gjør skade for ham, sier Tor-Kristian Karlsen, fotballekspert for VG og tidligere sportsdirektør i Monaco blant annet.

Superstjerne ble henvist til benken i siste runde mot Bologna, da klubben måtte vinne og trengte hjelp for å sikre Champions Leauge-plass. Det klarte Juve takket være at Napoli kun spilte 1–1 mot Hellas Verona.

Men Mesterliga-spill har ikke vært nok til å stoppe spekulasjonene om fremtiden til Serie A-toppscoreren, som har et år igjen av kontrakten.

– Juve skulle bli en utfordrer til Real Madrid, Barcelona og PSG og være en superklubb. Det har ikke skjedd selv om de har vunnet serien to ganger og cupen en gang med Ronaldo. Det er store tanker som han må gjøre for å vite hva som er fornuftig nå, sier Karlsen.

I et Instagram-innlegg mandag kveld listet Ronaldo opp sine meritter i Italia – både individuelt og for klubben. «Ved å oppnå dette, har jeg nådd målene jeg satte for meg selv da jeg kom til Italia», skrev Ronaldo.

– På den annen side har ikke Juve fått ut det de ønsket av investeringen Ronaldo, vil det være enkelt å anta. Ja, han har bøttet inn, men de har tre tidlige Champions League-exit mot antatt svakere motstand, sier Even Braastad, Strive-kommentator.

Ronaldo kom i 2018 etter tre strake Champions League-titler med Real Madrid. Juves mål med signeringen var å vinne turneringen for første gang siden 1995 - etter finaletap i 1997, 1998, 2003, 2015 og 2017. Det har endt med kvartfinale mot Ajax, samt åttedelsfinaler mot Lyon og Porto.

– Pendelen har definitivt svingt mer og mer i retning av Ronaldo-exit de siste dagene. Spekulasjonene har svirret siden Juve røk ut av Champions League. De ble forsterket da han ble benket i en helt avgjørende kamp sist søndag og det Instagram-innlegget bidrar iallfall ikke til å legge lokk på det, mener Braastad.

Karlsen tror PSG peker seg ut som den mest realistiske destinasjonen for portugiseren. Hvis ikke tror Karlsen at Ronaldo, en av verdens best betalte idrettsutøvere, må gå kraftig ned i lønn.

– PSG blir den eneste klubben som ikke må tenke så mye. Manchester City har heller ikke noen store økonomiske hensyn å ta når de skal styrke klubben, men de har et annet system og metoder de jobber etter. Ronaldo passer ikke inn der. PSG skal ha stjerner og det er derfor det mest nærliggende for Ronaldo, sier Karlsen.

– Det er også noen rykter om comeback i Manchester United. Ser du på det som aktuelt?

– Det er en klubb som passer Ronaldos merkevare. Det er nok attraktivt for ham. Men hva tenker Manchester United? Ole Gunnar Solskjær vil heller ha Harry Kane eller Erling Braut Haaland hvis han skal bruke store deler av budsjettet på en angrepsspiller. Kane eller Haaland er et langtidsprosjekt, sier Karlsen.