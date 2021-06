2001 03 Emil Konradsen Ceïde: Gutten som driblet døden

Han er Rosenborgs store håp for fremtiden. Men Emil Konradsen Ceïde (21) vet bedre enn de fleste at han ikke kan ta noe for gitt.

For ti år siden så han hjemmet sitt ligge i ruiner.

Jordskjelvet hadde rammet Haiti og hovedstaden Port-au-Prince.

Gatene Emil hadde løpt rundt i sammen med tvillingbroren, var blitt et åsted.

Nå var de tilbake for å se det med egne øyne.

Jordskjelvet året før ble målt til 7,3 på Richters skala.

230.000 mistet livet, 3000 døde som følge av kolera etter jordskjelvet, 250.000 ble skadet og 1,5 millioner mennesker mistet sine hjem, opplyste statsminister Jean-Max Bellerive.

Én måned før tragedien i 2011 flyttet Emil Konradsen Ceïde, tvillingbror Mikkel og resten av familien tilbake til Tromsø etter å ha bodd ett år i Port-au-Prince.

Historien er tidligere omtalt i Adresseavisen.

– Vi hadde veldig flaks. Hele huset vårt var rasert. Jordskjelvet skjedde en lørdag i 10-11-tiden. Vi hadde sikkert sittet og spist frokost. Det er sykt og skremmende å tenke på, sier Emil til VG.

– Hvordan har det preget deg?

– Man vet aldri hva som kan skje. Det handler om å gjøre det beste ut av hver dag. Og hvis man vil bli noe, må man kjempe for det hver eneste dag. I Norge har man alt, men på Haïti har man ikke det. Da må man gjøre det beste ut av det man får. Det gjør meg mye mer takknemlig. Det har lært meg veldig mye om livet.

Siste søndag i mai i år opplevde Emil hva tålmodig innsats faktisk betyr.

Da scoret han sitt første mål for Rosenborg, i sin 55. kamp for laget.

Moren Ingvill Konradsen er leder i hjelpeorganisasjonen «Prosjekt Haïti» og har bodd i landet i en årrekke. Faren Luc Edwin Ceïde er borgermester i kommunen Saint-Louis-du-Sud.

Tvillingbrødrene er født på Finnsnes og bodde på den karibiske øyen i to perioder, først i 2009, så i tre nye år fra 2011.

– Jeg tror det gjør at de er veldig klar over og takknemlige for mulighetene de har fått. De har venner på Haïti som er lut fattige. De har fortsatt nære vennskap i slummen i Port-au-Prince. Det merker man på dem. De tar ikke ting for gitt, forteller Ingvill Konradsen.

Oppveksten på Haïti gjorde ikke bare noe med Ceïde-guttenes mentalitet. Det formet dem også som fotballspillere.

Når de ikke var på amerikansk skole, spilte de fotball. Kampene foregikk ikke på kunstgress, men i gatene på grusveier med små mål. Emil og tvillingbroren spilte alltid mot voksne menn.

– De var ikke i nærheten av dem fysisk, så det handlet om å drible dem, sier mamma Ingvill.

– Det handlet om show, for det sto masse folk rundt og så på. Det er en stor grunn til at jeg spiller som jeg gjør nå, jeg prøver alltid å være kreativ og skape ting, sier Emil selv.

