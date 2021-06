Bryan King: Fikk «landskamp» i posten

KONGSBERG (VG) Han hadde levd med galskapen som er Millwall FC i åtte år, fått en «landskamp» i posten - og fått karrieren ødelagt av skade i Coventry. 30 år gammel kastet keeperen seg på et trener-tilbud fra Jerv i Grimstad. Det ble til en «Tour of Norway» som fortsatt pågår for Bryan King (74).

