Kåre Ingebrigtsen: − Det er et lag som ikke har vunnet fotballkamper på to år

Brann har ikke vunnet en seriekamp på tre måneder. Nå ligger klubben kun ett poeng over kvalik-plassen før kveldens hengekamp mot Rosenborg.

Brann (25 poeng) har riktignok en kamp til gode på Start (25 poeng), Strømsgodset (24 poeng) og Mjøndalen (20 poeng). Det er «Godset» som ligger på kvalikplass for øyeblikket.

– Det er ikke tvil om at vi er skuffet over resultatene vi har fått. Så kan vi si at vi hadde fortjent mer, men vi stå nå med de poengene vi har, sier Kåre Ingebrigtsen til VG over telefon.

VG skulle egentlig møte Kåre Ingebrigtsen i Bergen forrige lørdag. Det ble det ingenting av ettersom Daouda Bamba og Fredrik Haugen testet positivt på coronaviruset i etterkant av tapet for FK Haugesund 7. november.

Brann-treneren og resten av troppen er derfor i vært i karantene.

Men det ikke den eneste bekymringen Ingebrigtsen har sittet med. Han jobber nemlig febrilsk for å sikre Brann fornyet Eliteserie-kontrakt til 2021-sesongen.

– Vi har en solid jobb foran oss, men alle er klar over det her. Vi jobber for å snu dette, og det klarer vi. Vi føler også vi er godt i gang, men det er tøft for alle å stå i det, sier trønderen.

Ingebrigtsen fikk for litt siden inn Eirik Horneland med på laget:

– Varig endring av kultur

2020 har ikke vært et gledens år for Brann. Klubben har vært rammet av coronautbrudd, spillere har ikke møtt på jobb, de har gjennomført trenerskifter og de kjemper mot nedrykk.

– Jeg tror det er viktig å sette det i et stort perspektiv. Det er et lag som ikke har vunnet fotballkamper på to år. Da må man endre kulturen. En varig endring av kultur tar tid. Men vi hadde håpet og trodd vi skulle fått bedre resultater tidligere, sier Ingebrigtsen.

Han legger heller ikke skjul på at han gløtter på tabellen for å se hvordan lagene rundt Brann gjør det.

– Vi ser jo alltid på tabellen, det gjør vi. Men vi har det i våre egne hender, og vi kjenner at vi kommer til å vinne fotballkamper i høst, det gjør vi. Det er ikke til å unngå, for det vi har levert i de tre siste kampene viser at vi er på vei mot noe, sier 55-åringen.

– Ikke det vi trenger nå

Da Brann møtte Haugesund i forrige serierunde møtte ikke midtstopper Bismar Acosta opp til kamptroppen han egentlig var en del av. Det falt ikke i smak hos hovedtreneren.

– Han ville ikke spille, så nå trener han for seg selv på ubestemt tid, svarer Ingebrigtsen kort.

– Ja, for du mener at man ikke kan gjøre noe sånt?

– Det går ikke. Det er litt sånn som vi må endre. Det jobber vi med. Vi må samle gruppa og de som vil være her. Det er de som skal og vil være i Bergen det handler om, og de er det er mange av.

Til tross for at Ingebrigtsen og resten av leiren i Bergen må se seg over skuldrene, klarer ikke Brann-treneren å legge skjul på at han gleder seg noe ekstra til å møte Rosenborg i neste serierunde. Da skal han returnere til Lerkendal og til klubben som sparket ham 19. juli 2018.

– Det blir spesielt, men jeg har jo vært der som bortelag-trener før. Det spesielle og triste er at Lerkendal er fantastisk med trøkk, men vi vet ikke hvor mange som får være der. Det blir vel maks 600, sier Ingebrigtsen som påpeker at Brann trenger poengene mer enn det Rosenborg gjør. Han mener de uansett resultat vil få Europa-spill.

– Er det lov å håpe på en liten gavepakke?

– Det hadde vært hyggelig, men jeg tviler på det, ler Ingebrigtsen.

PS! Mandag ble det kjent at Brann-keeper Ali Ahamada (29) er satt i karantene og ikke kan ikke være med i de kommende kampene mot Rosenborg og Aalesund.

