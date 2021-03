Bekreftet: Eliteserien utsettes til første helgen i mai

Norges Fotballforbund har bestemt seg for å utsette Eliteserien, Obosligaen, 2. divisjon for menn, Toppserien og 1. divisjon kvinner til mai.

Det bekrefter Norges Fotballforbund på egne nettsider. Seriestart for landets tre øverste ligaer for menn og to øverste for kvinner ruller dermed i gang første helgen i mai, der hovedrunden i Eliteserien går søndag 2. mai.

Etter det VG forstår, er planen at det opprinnelige kampoppsettet beholdes.

- Vi har stor forståelse for at i en krevende situasjon med økende smitte i deler av landet at fotballen må være med å redusere reiseaktivitet. Vi utsetter derfor all seriespill til mai. Dialogen med myndighetene er god, men signalene vi har mottatt går tydelig i en retning om at det er for tidlig å åpne opp. For å skape forutsigbarhet tar derfor fotballen dette nå til etterretning og utsetter oppstarten. Under rådende omstendigheter kommer opprinnelig oppstart for tidlig, sier leder av NFFs konkurranseavdeling, Nils Fisketjønn.