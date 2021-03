SOLSKJÆRS NJA: Ole Gunnar Solskjær erkjenner at det ikke er gunstig at innflytelsesrike landslagsspillere må sitte i karantene etter hjemkomst fra internasjonale oppdrag. Her forsøker han å dirigere sine tropper i 0–0-kampen mot Crystal Palace. Foto: MIKE HEWITT / Reuters

Solskjær om landslagsspillere i karantene: − Det gir ikke mening

(Crystal Palace - Manchester United 0–0) Ole Gunnar Solskjær sier Manchester United skal diskutere hvorvidt innflytelsesrike landslagsspillere rett og slett må droppe de kommende landskampene.

Publisert: Nå nettopp

– Ja, så klart er det noe vi må diskutere. Vi betaler dem, så det gir ikke mening om de drar ut og ikke kan spille for oss når de kommer tilbake. Det er en prat vi må ta med spillerne, sier Solskjær til Sky Sports etter den tamme 0–0-affæren mot Crystal Palace.

Manchester United har gått fire timer og 45 minutter uten å score mål, men andre problemer melder seg også på.

Om snaue tre uker tar klubbfotballen pause for gi plass til landslagene og det kan føre til en rekke utfordringer for Premier League-klubbene på grunn av karantenereglene ved innreise.

I noen tilfeller kan spillere bli tvunget til å sitte ti dager i karantene etter hjemkomst, som vil gjøre dem uaktuelle for flere kamper for sine klubblag.

Spillere som reiser til land definert av Storbritannia som «røde» havner i denne karantenen. Portugal er blant disse, som kan bety at innflytelsesrike Bruno Fernandes vil bli indisponibel om han reiser av gårde.

For å gjøre det hele mer komplisert, er det fortsatt mange landskamper som har uviss kamparena. Norge valgte for eksempel nylig å flytte sin hjemmekamp mot Tyrkia til Málaga for å omgå innreiserestriksjonene.

Liverpool har allerede tatt et klart standpunkt og Jürgen Klopp sier at de ikke bare kan la viktige spillere dra på internasjonale oppdrag med sine respektive landslag.

– Jeg synes FIFA (det internasjonale fotballforbundet) er ganske klare på at vi ikke må slippe spillerne denne gangen, og jeg tror alle klubbene er enige om at vi ikke bare kan slippe spillerne og løse situasjonen når de kommer tilbake til en ti dager lang karantene. Det går bare ikke, sier Klopp, ifølge the Guardian.

For Liverpools vedkommende gjelder dette innflytelsesrike spillere som Alisson, Roberto Firmino og Sadio Mané.

– Jeg forstår behovene til de ulike fotballforbundene, men dette er et tidspunkt vi ikke kan gjøre alle til lags og vi må innrømme at spillerne er betalt av klubbene, som betyr at vi bør være første prioritet, sier Klopp videre, og understreker at det først og fremst handler om å beskytte seg fra coronaviruset.