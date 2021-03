Ødegaard med «rakett-scoring» da Arsenal vant i Athen: − Bra treff

(Olympiakos – Arsenal 1–3) Olympiakos-keeper Jose Sa (28) er neppe fornøyd med egen innsats da Martin Ødegaard (22) hamret inn en «rakett» i Europa League-oppgjøret, og scoret sitt første mål for Arsenal.

– Heldigvis fikk jeg bra treff, og den gikk inn. Det var en viktig scoring og jeg er fornøyd. Dette er på en måte bare «første omgang», så etter Tottenham-kampen til helgen må vi sikre avansementet i Europa League. Det er en viktig turnering for oss, sa Ødegaard til BT Sports.

22-åringen spilte fra start i Athen, og takket manager Mikel Arteta for tilliten ved å score sitt første mål etter at utlånet fra Real Madrid ble spikret i januar.

– Han er i stand til å gjøre slikt. Sammen med Emile (Smith-Rowe) og Willian - de er der for å få ting til å skje og vinne kamper. De må tørre å skyte oftere, og tørre å drible. For de har kvalitetene. Forhåpentligvis gir det Martin mer selvtillit, sa Arteta på pressekoferansen etter seieren.

Fredag tar Ståle Solbakken ut sin første landslagstropp foran VM-kvalifiseringskampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro. Ødegaards navnt blir garantert lest opp der.

Det var spilt 34 minutter da Ødegaard fikk ballen etter atThomas Partey vant ballen fra et slurvete Olympiakos-forsvar, avanserte noen meter og banket til med venstrebeinet fra 19–20 meter.

Ballen fikk en litt lei skru, og veldig bra fart, men keeper Sas forsøk på å slå den unna med høyrehånden må nok arkiveres som «keepertabbe», særlig ettersom han fikk skuddet såpass rett på seg.

Det la uansett ingen demper på feiringen til Ødegaard, som knyttet neven og brølte av glede mens Granit Xhaka, Pierre-Emerick Aubameyang og Partey kom først til for å gratulere.

Legenden Ian Wright, som scoret 185 ganger på 288 kamper for Arsenal, hedret Ødegaards første scoring for klubben med følgende melding på Twitter:

ØDE-GOAL: Martin Ødegaard jubler etter å ha sett ballen suse i nettet. Pierre-Emerick Aubameyang (t.v.) jubler med nordmannen Foto: ARIS MESSINIS, AFP

Ceballos-miss

Utligningen kom da innbytter Dani Ceballos tabbet seg ut, bare et par minutter etter at han ble byttet inn. Han rotet det til etter en pasning fra egen keeper Bernd Leno, og mistet ballen til Youssef El Arabi som satte ballen i nettet fra kanten av 16-meteren.

El Arabi var på farten igjen noen minutter senere, men avslutningen gikk via en spiller og til corner.

Midtstopper Gabriel ordnet ny Arsenal-ledelse da han headet et Willian i mål ti minutter før full tid. Han gikk opp i duellen med Yann M`Vila, som ble liggende for å få behandling etterpå, og styrte ballen med hodet i det lengste hjørnet.

Til tross for protestene ble scoringen stående.

ORDNET 2–1: Gabriel feirer med hjertetegnet etter å ha headet inn 2–1-målet borte mot Olympiakos. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Like etterpå ble Ødegaard byttet ut, og det er et greit signal om at han kan komme til å starte mot Tottenham i helgen.

Innbytter Mohamed Elneny ordnet Arsenals tredje mål med et skudd fra 25 meters hold. Sa fikk en hånd på ballen, men klarte ikke å slå den unna.

– Måten vi slo tilbake på etter at vi slapp inn, og mentaliteten til dette laget er veldig bra. Det viser spiriten i laget, og måten vi stiller opp for hverandre. Hvis en spiller gjør en feil, så responderer vi som et lag, oppsummerte Ødegaard til BT Sports.

PS! Returoppgjøret i London er om en uke. I mellomtiden skal Arsenal ta imot rivalen Tottenham i Premier League søndag. Olympiakos har ligakamp mot bunnlaget AE Larissa samme dag.