TRE PÅ TO: Det har blitt en strålende start på karrieren i Sandnes Ulf for Martin Ramsland.

Ramsland matchvinner igjen – Sandnes Ulf med perfekt start i Obos-ligaen

Martin Ramsland (29) ble overtidshelt for Sandnes Ulf borte mot Stjørdals-Blink.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er svært jevnt i toppen av Obos-ligaen etter de to første rundene på nest øverste nivå i norsk herrefotball. Mandag spilte flere av opprykkskandidatene mot hverandre, og både i kampen mellom Start og Mjøndalen og i kampen mellom Stabæk og Sogndal endte det uavgjort.

Hele seks lag står med fire poeng etter to runder, men det er Sandnes Ulf som topper tabellen etter at Martin Ramsland avgjorde for Sandnes-laget tre minutter på overtid borte mot Stjørdals-Blink. Headingen til spissen fra spiss vinkel så ut til å bli reddet av keeper Rasmus Sandberg, men på merkverdig vis snek ballen seg forbi Blink-keeperen.

Ramsland scoret også det første målet til Sandnes Ulf i kampen, som de til slutt vant 2–1, etter å ha spilt en snau time med én mann mer.

Dermed har Ramsland fått en glimrende start i sin nye klubb, etter at kontrakten til den tidligere Start-helten – kjent for å ha scoret hat trick på syv minutter borte mot Lillestrøm i kvalifiseringen til Eliteserien i 2019 – gikk ut etter fjorårets sesong. Ramsland ble også matchvinner i serieåpningen hjemme mot Bryne.

I Starts hjemmekamp mot Mjøndalen var det gjestene som tok ledelsen. Etter 18 minutter gjorde Sivert Øverby seg klar for å skru et hjørnespark inn i feltet. Venstrebacken sendte ballen inn i feltet med stor kraft, og ballen gikk i en perfekt bue over Start-keeper Mark Jensen, via stolpen ved bakerste stolpe og i mål.

Start slo tilbake et snaut kvarter senere, og igjen ble det mål etter et hjørnespark. Kristoffer Tønnessen skrudde ballen inn i feltet, Bjarni Antonsson løp seg fri og headet enkelt ballen i mål fra fem meters hold.

Sørlendingen mente de ble snytt for straffe da Adrian Aleksander Hansen taklet Mathias Grundetjern i skuddøyeblikket etter en times spill, men spillet ble vinket videre. Grundetjern fikk drøyt ti minutter senere en sjanse til å sende Start i ledelsen, men fra 12–13 meter sendte han skuddet like utenfor mål. Dermed endte det uavgjort i Kristiansand.

I kampen mellom Stabæk og Sogndal endte det målløst, mens det også ble uavgjort i kampen mellom Raufoss og Ranheim.

Nyopprykkede Kongsvinger tok sin første seier for sesongen hjemme mot Skeid, etter at Mathias Bringaker scoret kampens eneste mål etter ti minutter.

Skeid ligger med det sist på tabellen med 0 poeng etter to kamper. Også Bryne står uten poeng etter de to første kampene, etter at de mandag tapte 1–2 hjemme mot KFUM Oslo.