Smerud har strøket på to av tre NFF-mål: − Vi har levert til godkjent

Målet til Norges Fotballforbund har vært å nå minst to av de tre siste EM-sluttspillene for U21-landslag. Med Leif Gunnar Smerud som landslagssjef er fasiten null mesterskap.

Nå går Smerud og hans U21-årgang inn i den avgjørende fasen av trenerens fjerde kvalifisering, der den VG+ Sport-sendte bortematchen mot Østerrike tirsdag kveld blir et nøkkeloppgjør.

Sammen med gruppeleder Kroatia er østerrikerne den største trusselen mot norsk deltagelse i mesterskapet neste sommer, og Norge har tre muligheter for å komme seg dit:

Ved å vinne gruppen, bli beste toer – eller gå gjennom playoff mot de åtte andre gruppetoerne.

Det blir isåfall det første norske U21-mesterskapet på herresiden på ti år. I 2013 spilte Norge seg helt til semifinalen med stammen fra den da lovende 1990-generasjonen, styrt av Tor Ole Skullerud.

Også Smerud skulle tatt en av Norges U21-årganger til mesterskap på de tre første kvalik-forsøkene. Iallfall hvis du leser Norges Fotballforbunds strategiplaner for årene der Smerud har vært ansatt (fra og med 2014).

For 2016 til 2019 hadde NFF meislet ut at Norge burde spilt én playoff og vært i ett sluttspill, mens i den nåværende perioden er målet enda mer hårete: Der skal Norge delta i begge U21-mesterskapene i denne fireårsperioden.

Det første har allerede vært arrangert. Det gikk uten Norge.

– Målene er bevisst satt høyt, og det synes jeg er rett. I den strategiprosessen som går nå, ser vi også på konsekvensen av målene. Det har vi ikke vært like flinke til før. Å hive opp en haug av mål som aldri nås, har begrenset sjarm. Ambisjonen bør vi ha; at vi skal til mesterskap. Så bør vi evaluere hvorfor vi ikke har klart det, sier U21-landslagssjefen til VG før Østerrike-kampen.

I sin første hele kvalik som U21-sjef tok Smerud Norge til playoff høsten 2016, altså i tråd med ett av målene til NFF. Rogalendingen mønstret blant annet Martin Ødegaard og Mohamed Elyounoussi i dobbeltoppgjøret mot en serbisk generasjon som hadde blitt U20-verdensmester året før.

Det ble 1-2-tap sammenlagt, men også det nærmeste Smerud har vært et mesterskap på sine åtte år i U21-jobben.

Den påfølgende kvaliken ble overskygget av en administrasjonstabbe, der nåværende A-landslagsstopper Kristoffer Vassbakk Ajer fikk U21-debuten i en kamp han egentlig skulle sonet for en utvisning fra G19-landslaget. Dermed ble norsk seier 5-0 snudd til Kosovo-triumf 3-0 på kontoret til Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

– Historisk har Norge gått to ganger til EM for U21-lag. Så var vi i playoff med det første mannskapet mitt, og var veldig nære, og da bygde vi inn ganske mange 1996-gutter som skulle være stammen i neste lag. Det startet veldig bra, men ble et lite helvete fordi vi fikk den Kosovo-fadesen, sier Smerud.

Det var i denne årgangen – med spillere født 1996 til 1998 – han tror muligheten kunne vært størst i de tre foregående kvalikene. Sander Berge (1998) ble riktignok raskt flyttet opp på A-landslaget, deretter ble jevngamle Martin Ødegaard og Kristoffer Ajer det samme. Men anført av Ødegaard slo Norge blant annet gruppevinner Tyskland 3-1 på Marienlyst. Det holdt likevel ikke til annet enn å bli nummer to.

– Den Kosovo-opplevelsen var med og stakk hull på det, tror Smerud – og svarer at «det ikke spiller så stor rolle» om hva som ble gjort feil den gangen.

– I min arbeidsbeskrivelse står det at jeg både skal kvalifisere laget og levere spillere til A-landslaget. De to går ikke alltid sammen. Der har vi levert historisk mange opp, sier U21-landslagssjefen.

I 2018 fikk han forlenget avtalen med fire nye år. I den påfølgende kvalifiseringen til 2021-EM var Norge sjanseløse i gruppe med toppnasjonene Nederland og Portugal. Til slutt var Norge 17 poeng bak begge.

– Der tror jeg du kunne vært Klopp og Pep og fått trøbbel med å spille det norske mannskapet forbi, billedlegger Smerud.

Han påpeker at både poeng og scorede mål gir utslag på rankingen, som igjen bestemmer seedingsnivå og hvilke motstandere du trekker.

– Det er én kamp som ergrer meg grønn. Den siste kampen i EM 2019-kvaliken var hjemme mot Aserbajdsjan og ble uavgjort 1-1. Vi hadde 25 målsjanser, dundret på i 90 minutter, men det ble uavgjort, og da får vi hverken poeng eller score. Den kunne vippet oss opp i rankingnivå – og da kunne vi sluppet å få både Nederland og Portugal i neste. Så det er ganske sammensatt bilde.

– Men synes du totalt sett det har vært godt nok? Eller er forklaringene på at Norge ikke har vært i mesterskap gode nok?

– Jeg tenker at jeg gjerne skulle ha slått Serbia i den playoffen. Men de var verdensmestere. Jeg tenker at vi egentlig har levert totalt sett, med tanke på spillere, det har vært en utviklingsarena og U21-spillerne har vært attraktive for A-landslaget hele tiden. Vi har hatt brukbare resultater med unntak av den siste kvaliken, der veldig mye ikke ble så lett. Så synes jeg vi har levert til godkjent, svarer Smerud.

Info U21-landslagets siste EM-kvalifiseringer 2021-EM: Nummer 3 i sin pulje med 10 poeng, 17 bak både Nederland (1) og Portugal (2). 2019-EM: Nummer 2 i sin pulje med 15 poeng, 10 bak Tyskland (1). 2017-EM: Nummer 2 i sin pulje med 16 poeng, 4 bak England (1). Til playoff mot Serbia, som endte med 0–2-tap borte og 1–0-seier hjemme – sammenlagt 1–2-tap. Vis mer

Også Norges Fotballforbund er av den oppfatningen.

– Det er viktig å se litt bredere på den jobben som er gjort, selv om målene er tydelige og bare delvis oppnådd. Smeruds første hele kvalik gikk til playoff, og det var en god kvalik, selv om du ikke gikk helt mål. Så var den kvaliken som fulgte ulykksalig (med Kosovo-tabben) og ødela gode muligheter. Den siste var ikke vellykket. Men i hele denne perioden er det løftet spillere fra U21 som har gått direkte inn på A-landslaget. Det må tas med i en sånn vurdering, sier fungerende elitedirektør Truls Dæhli i NFF.

– På aldersbestemt på guttesiden har vi klatret veldig i en fire-femårsperiode. Faktisk mest i Europa. Det perspektivet må man se på. Vurderingen vår samlet sett er at dette har vært en god jobb, sier Dæhli, vikar i jobben som Lise Klaveness hadde frem til hun ble valgt som fotballpresident.

– Hvorfor har dere spisset målet om at U21-landslaget skal delta i alle sluttspill?

– Det handler om utvidelsen. EM har gått fra åtte til 12 til 16 lag, og det betyr at flere toere får muligheten, og det er også vurdert at fremgangen under U21 har vært god. Det hele blir det en litt akademisk diskusjon. I hvilken grad man skal ha mål om playoff eller sluttspill. For ender du i playoff, vil jo målet samtidig bli sluttspill, svarer Dæhli.

Smerud er inne i sitt siste kontraktsår som U21-landslagssjef. Går Norge til sluttspillet sommeren 2023, vil avtalen automatisk bli forlenget et halvår.

– Jeg skal ikke være U21-trener i åtte år til. Jeg har ikke tenkt så veldig mye på hvor jeg skal, sier Leif Gunnar Smerud på spørsmål om fremtiden.

– Jobben hans er ikke tema i en pågående kvalik. Så setter vi oss ned etter det, sier Truls Dæhli i NFF.