GLIS: Nasser Al-Khelaifi og Lionel Messi smilte godt under PSG-presentasjonen. Foto: Francois Mori / AP

PSG-sjefen om FFP: − De neste dagene kommer dere til å bli sjokkert

PSG-president Nasser Al-Khelaifi mener det er uproblematisk for klubben å hente Lionel Messi (34) med tanke på Financial Fair Play (FFP).

– Godt spørsmål. Jeg ventet på det spørsmålet, sa Nasser Al-Khelaifi.

Han ble spurt om hvordan det var mulig å hente Messi til et stjernespekket PSG uten å bryte FFP-reglene (se faktaboks).

– Som media må dere ikke bare fokusere på det negative, men også det positive han bringer til klubben. Vi har sjekket dette med tanke på Financial Fair Play og følger alltid Financial Fair Play-reglene, sier Nasser Al-Khelaifi.

Dette er Financial Fair Play Financial Fair Play (FFP) har vært i fotballen i et tiår som et forsøk fra UEFA (Det europeiske fotballforbundet) på å skape mer rettferdighet på overgangsmarkedet, og at klubbene ikke skal leve langt over evne. Intensjonen bak ordningen er at verdens beste fotballklubber driver økonomisk sunt. Det skal ikke være mulig å kjøre seg selv i grøfta fordi man har svidd av enorme summer og gamblet på sportslig suksess. Klubber som har brutt reglementet har blitt bøtelagt og truet med utkastelse fra europeiske turneringer. Vis mer

Al Khelaifi hevder at når PSG henter Messi, øker inntektene og at også de andre franske klubbene kan tjene på dette.

– De neste dagene kommer dere til å bli sjokkert over tallene Messi vil bringe når det kommer til de kommersielle fordelene, sier en av verdens mektigste fotball-ledere.

Messi måtte forlate Barcelona mot sin vilje som følge av at katalanerne er i økonomisk krise.

Rune Nordhaug, seksjonsleder for klubbstøtte i Norges Fotballforbund og FFP-ekspert, mener det er vanskelig å si noe konkret om Messis overgang.

– For der sitter PSG på alle kortene og alle tallene. De sier markedsinntektene og verdien på klubben og ligaen vil øke, det er riktig. Spørsmålet er om økningen fra Messi-overgangen sammen med de andre spillerne de har tatt inn i sommer, vil svare seg nok til å forsvare de økte utgiftene, sier Nordhaug.

VARM VELKOMST: Lionel Messi ble tatt imot slik av PSG-supporterne onsdag. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Han er veldig glad for at FFP kom for snart ti år siden.

– Det har gjort markante endringer i fotballen og hjulpet til at flere klubber har redusert sine underskudd kraftig og blitt mer bærekraftig. Det er likevel vanskelig med ett felles regelverk som skal gjelde hele den europeiske fotballen. Forskjeller på klubber og eiermodeller gjør dette ekstremt utfordrende, sier Nordhaug.

Han tror regelverket har stått sterkere før. Som følge av tapte inntekter under pandemien, har UEFA justert på FFP.

– Det er en tilstand hvor man er mellom det vanlige FFP-regelverket, de justerte pandemi-reglene fra i fjor sommer og det at UEFA har sagt de skal revidere regelverket i løpet av 2021. Dette betyr at regelverket akkurat nå ikke er like solid som tidligere år.

Al Khelaifi overtok som styreleder i den europeiske klubbforeningen etter at Super League falt sammen i våres. Tidligere ledet Juventus-president Andrea Agnelli, en av pådriverne for Super League, klubbforeningen.

Al Khelaifi sitter også høyt i UEFAs eksekutivkomité og TV-kanalen beIN. Disse organisasjonene har innflytelse på fotballen.

Al Khelaifi takket onsdag de kommersielle sponsorene som har trodd på PSGs prosjekt siden dag én. En rekke av klubbens sponsorer har bånd til Qatar: Visit Qatar, Ooredoo, Qatar National Bank, Qatar Airways, Aspetar, Accor og beIN.

Mina Finstad Berg, kommentator i TV 2, mener Messi-overgangen tas varmt imot i Qatar, som skal arrangere fotball-VM neste år.

– Det er en veldig stor dag for Qatar. Det er ingen hemmelighet at den qatarske staten har mye å si i PSG, sa Finstad Berg etter at overgangen ble kjent.

Hun mener det «nesten er juks» å ha Messi, Neymar og Kylian Mbappé på laget.

– De har brukt PSG for å bygge imaget og lade opp mot fotball-VM. Sånn sett er dette et PR-scoop for PSG, men også for Qatar.

Karl-Heinz Rummenigge gikk tidligere i år av som styreleder i Bayern München etter 30 år som toppsjef. Han ber om strengere økonomiske regler.

– FFP finnes allerede. Det må bare tilpasses og brukes strengere, sier Rummenigge til Bild.