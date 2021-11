FULL STOPP: Federico Chiesa og Italia er ikke klare for VM etter en frustrerende kveld i Belfast.

Italia mister VM-plassen: Sveits klare for Qatar

(Nord-Irland – Italia 0–0/ Sveits – Bulgaria 4–0) Italia misset VM for første gang på 50 år i 2018. Nå må europamesterne gå den tunge veien om playoff. Sveits er klare for VM i Qatar.

Av Jostein Overvik

Mens Italia stanget i den nordirske muren i Belfast feide Noah Okafor, Ruben Vargas, Cedric Itten og Remo Freuler ballen i mål i Luzern. De sendte Sveits til himmels og til neste års VM-sluttspill.

Dermed må Roberto Mancinis menn til våren ut i omspillet hvor kun tre av 12 lag får VM-plass. Italia-treneren ble før kampen spurt om det er en skamfullt om ikke Italia går direkte til VM.

– Nei. Det viktige er å komme til VM, det betyr ikke noe hvordan vi kommer dit, svarte Mancini ifølge Football Italia.

Italia skapte ikke stort før pause mot et nordirsk forsvar styrt av Leicesters veteranstopper Jonny Evans og Tom Flanagan – til daglig på nivå 3 i England hos Sunderland. Også Gavin Whyte fra Oxford i League One markerte seg mot de italienske stjernene. Milans Sandro Tonali måtte koste på seg et gult kort da Oxfords midtbanespiller satte fart i en kontring.

Europamesterne hadde åtte av 11 fra finalelaget på banen, men måtte stort sett nøye seg med å trille ball mot et godt organisert hjemmelag. Sheffield Wednesdays keeper Bailey Peacock-Farrell måtte sjelden i aksjon.

VM-KLARE: Ruben Vargas jubler for scoring og VM-plass sammen med Denis Zakaria (til venstre) og målscorer Noah Okafor.

Heller ikke Sveits fikk ballen i mål hjemme mot Bulgaria. Dermed hadde Roberto Mancinis menn fortsatt VM-plassen innen rekkevidde ved pause på Windsor Park.

2. omgang startet med at Noah Okafor headet inn Xherdan Shaqiris pasning i Sveits. Lyon-spilleren gjorde sin landskamp nummer 100. Dermed var Italia på hælene ute i irskehavet. Millwalls George Saville var omtrent samtidig svært nær å gi Nord-Irland ledelsen.

Bare en redning fra Gianluigi Donnarumma skilte hjemmelaget fra ledelsen mot Italia, som de ikke har slått siden VM i 1958.

TØFF KVELD: Federico Chiesa klemt mellom George Saville og Jonny Evans i Belfast.

Så økte Ruben Vargas i Sveits i Luzern. Dermed hadde de utlignet Italias målforskjell. Begge lag sto på 13–2, men Sveits lå to poeng foran.

Enda verre ble det da Cedric Itten økte til 3–0 i Luzern.

Italia skapte null og niks mot et stramt organisert hjemmelag hvor Jonny Evans styrte omtrent som for 11 år siden. Også i 2010 måtte Italia dra hjem fra Belfast uten scoring.

Nord-Irland hadde de største sjansene. Conor Washington hadde en kjempesjanse rett før slutt, men nordirene gikk glipp av en sensasjonell seier.

For Italia med fire VM-gull hadde det ikke holdt å vinne 0–1. En italiensk scoring ville ikke tatt fra Sveits VM-plassen - kanskje aller mest på grunn av Jorginhos straffemiss for Italia i en av kampene.

Norge kan også havne i playoff etter Nederland-kampen tirsdag. Her er oversikten over nasjonene som skal ut i playoff.

Gruppe A: Portugal.

Gruppe B: Sverige.

Gruppe C: Italia.

Gruppe D: Finland eller Ukraina.

Gruppe E: Wales eller Tsjekkia.

Gruppe F: Skottland.

Gruppe G: Nederland, Tyrkia eller Norge.

Gruppe H: Russland.

Gruppe I: Polen.

Gruppe J: Nord-Makedonia.

I skrivende stund ser det ut som Wales og Østerrike blir de to lagene som kommer inn via Nations League.