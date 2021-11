Kommentar

Et fortjent nådestøt

Av Knut Espen Svegaarden

forrige





















fullskjerm neste LANGT NEDE: Landslagssjef Ståle Solbakken under kampen mot Nederland i Rotterdam. 1 av 12 Foto: Bjørn Steinar Delebekk

ROTTERDAM (VG) (Nederland-Norge 2–0) Nådestøtet, i det som har vært en kvalifisering der Norge ble hengende etter fra start, kom etter 84 minutter i Rotterdam. Norge blir hjemme fra det 11. mesterskapet på rad. Fortjent nok.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Kamp-planen i Rotterdam var grei nok fra Ståle Solbakken, men mer enn noen gang før skrek den planen etter Erling Braut Haaland.

Han som kunne skape litt panikk hos motstanderen.

For Norge skapte null og niks. Og da vinnes ikke fotballkamper.

Det er faktisk umulig.

Konklusjonen er at Norge fortsatt ikke er gode nok. 0–3 mot Tyrkia i Malaga har preget hele kvalifiseringen. Tap og uavgjort mot Nederland og Tyrkia holder ikke i en kvalifisering.

Du kan lage så mange kampplaner du vil, men du er likevel nødt til å skape noe, du må ha spillere som kan gjøre noe ekstra ut av de få sjansene du får. På de Kuip tirsdag kveld ble Martin Ødegaard sørgelig alene.

Og du så det egentlig ganske tidlig: Dette ville høyst gi uavgjort, hvis Norge var heldige, og håpet var hjelp fra Montenegro for andre kamp på rad.

Ingen av delene stemte.

Det er bare å se frem mot neste kvalifisering, om noen klarer det akkurat nå. Og fremtiden er ikke bekmørk, selv om mange vil være uenig i det akkurat nå: Norge har spillere på vei opp og fram. Men VM 2022 kom for tidlig. Jeg føler jeg har skrevet det samme et par ganger tidligere også ...

Ståle Solbakken sa tidlig fra at EM 2024 var det reelle målet, da han overtok som landslagssjef for 11 måneder siden.

Har han mislykkes med Norge så langt?

Jeg synes ikke det. Han har løftet laget på noen områder, som det defensive og det å ha et eget spill. Men det har stokket seg mot slutten.

Han er ikke den første landslagssjefen for Norge som opplever det.

Det går an å si at Norge nok en gang ble «nesten-laget». Det mangler fortsatt noe, effektiviteten har vært for dårlig gjennom hele kvalifiseringen. Og utvalget spillere er fortsatt ikke bedre enn at Ståle Solbakken trenger alle mann – hver gang.

Nederland er en vrien motstander, har alltid vært for Norge. De vinner ballen – og beholder den. Og alle som har spilt fotball

En 70–30 i ballinnehav-omgang fra Nederland var som ventet, i 1. omgang. Nederland er, som beskrevet mange ganger tidligere, et lag som ofte eier ballen i fotballkamper. Så her var det ingen overraskelser.

Norge kom med noen spredte forsøk, uten at det resulterte i noe som helst. Ola Solbakken fikk ingen ting å jobbe med, det lille som skjedde kom på venstresiden.

Men defensivt var det trygt, og de få mulighetene som oppsto, de tok Ørjan Håskjold Nyland seg av. Det negative: Nok et unødvendig gult kort på Morten Thorsby.

Og med 1–1 i Montenegro, var det status quo før 2. omgang. På et gitt tidspunkt måtte Ståle Solbakken sjanse mer hvis VM-håpet skulle leve.

Landslagssjefen tok ikke sjansen på et rødt kort, og lot Thorsby være igjen i garderoben sammen med Ola Solbakken da 2. omgang startet.

Og kampen fortsatte som i 1. omgang: Nederland hadde ballen, Norge forsvarte seg tappert. Men det ble ikke skapt noe. Da den første corneren kom, etter70 minutter, slo Mathias Normann den for lavt. Innkastet som fulgte kastet han feil.

Noe måtte gjøres.

74 minutter tok det, da tok Solbakken grep, rapportene om Tyrkias ledelse i Montenegro hadde for lengst sivet inn. Landslagssjefen la om til 3–5–2 og satte inn Joshua King og Stian Gregersen.

Norge skapte fortsatt ingen ting.

Og etter 84 minutter scoret Nederland. Det var på mange måter som ventet.

Norge jaget scoring – og da var det heller ikke overraskende at Nederland løp inn 2–0 på overtid.

Det gikk bare inn i rekka av fæle kamper borte mot Nederland: 0–0 i 1993, 0–3 i 1995, 0–2 i 2009 – og nå 0–2 i 2021.

15 scoringer på 10 kvalikkamper forteller det meste om hvor fotballskoen trykker for Ståle Solbakken og Norge. Det er ikke bra nok i internasjonal fotball.

Nok et mesterskap vil bli spilt uten norsk deltagelse.

Og det er fortjent.