Saltnes med egen Pride-markering: − Utrolig viktig

VALLE (VG) (Vålerenga – Bodø/Glimt 0–1) De som fulgte ekstra godt med la kanskje merke til Bodø/Glimt-kapteinens fine gest til Pride-miljøet under kampen mot Vålerenga.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har laget et Pride-hårbånd. Så skjedde det som skjedde her i Oslo. Det var en «no-brainer» at jeg skulle bruke det i dag for å vise at man står sammen, sier Saltnes til VG like etter å ha sendt Bodø/Glimt videre i cupen med sin 1–0 scoring i siste spilleminutt på Intility Arena.

TYDELIG STANDPUNKT: Glimt-kaptein Ulrik Saltnes gjør det han kan for å vise støtte til det skeive miljøet.

Glimt-kapteinen forteller at de uavhengig av fredagens hendelser i Oslo, hvor 43 år gamle Zaniar Matapour drepte to og skadet 21 personer ved London Pub og Per på Hjørnet, hadde fått laget Pride-hårbåndene.

Utestedet London er kjent for å være et tilholdssted for homofile.

Saltnes har sammen med lagkamerat Alfons Sampsted etablert et firma som produserer egne hårbånd. Flere fotballspillere, inkludert Erik Botheim, er sett med hårbånd fra duoen de siste årene.

PRIMUS MOTOR: Alfons Sampsted har sammen med Ulrik Saltnes laget hårbåndene. Her foran egne supportere på Intility Arena onsdag kveld. Blant supporterne kan man også skimte et regnbueflagg.

Saltnes håper hans egne lille markering kan være med å støtte de som nå kjemper en intens kamp for å få lov til å elske den man vil.

I tillegg til hårbåndet spilte Saltnes med et regnbuefarget kapteinsbind.

– Det er utrolig viktig at flest mulig viser at man står sammen og fordømmer slike holdninger og handlinger. Jo flere, jo bedre, sier kapteinen.

Glimt slet lenge mot et Vålerenga som gikk lavt ut på sin egen hjemmebane etter en tøff periode med åtte strake kamper uten seier. Saltnes-scoringen etter 89 minutter strødde ekstra salt i såret.

Målscoreren beskriver på sin side det hele som en lettelse da ballen gikk i nettet.

– Utover det synes jeg det kjentes ut som en krampe i leggen, sier han om den avmålte feiringen.

Han fortsetter:

– Jeg synes vi presterer bra og da er det godt at det går vår vei. Det var ikke lett å skape sjanser under slike forhold som vi møter i dag, sier 28-åringen, som også uttrykte lettelse over å slippe å spille ekstraomganger.

– Det var veldig greit. Det er nok flere i garderoben som er glad for at vi slipper det, men vi skulle nok ha håndtert det også.

Glimt-trener Kjetil Knutsen mener dette var nok et steg i riktig retning etter den litt ruskete sesongstarten laget hans har hatt.

Nå står de regjerende seriemesterne plutselig med fire strake seire.

– Ja, det er det. Men jeg må se det på nytt, siden vi spiller mot et ultra-lavt Vålerenga. Det er i seg selv vanskelig. Men jeg mener at vi fremdeles må bli flinkere til å spille rundt dem og skape ting i siderommene eller overtallssituasjoner sentralt i banen. Der er det fremdeles mer å gå på. Vi bør skape mer enn vi gjør, sier Knutsen til VG.