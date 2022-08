SLUTT: Vegard Hansen er ferdig som trener for Mjøndalen.

Hansen gråt i Mjøndalen-avskjeden: − Veldig lei meg

MJØNDALEN (VG) Etter over 16 år ved sjefsroret er Vegard Hansen ferdig som hovedtrener i Mjøndalen. Da en preget kaptein Joackim Olsen Solberg tok ordet, måtte Hansen tørke tårer.

Mjøndalen bekreftet at Hansen ikke lenger får være klubbens trener på en pressekonferanse.

– Først og fremst er jeg veldig lei meg. Jeg synes det er forferdelig trist. Jeg synes det er vondt på veldig mange måter. Jeg synes det er vondt at vi ikke holdt oss i fjor og etablerte oss i Eliteserien. Og så er jeg lei for at jeg ikke fikk mer ut av mannskapet vi har, sier Hansen på pressekonferansen og fortsetter:

– Jeg er ganske sikker på at det er riktig beslutning styret har tatt, jeg kan ikke si noe mer enn det, sier Hansen.

Fotballtrener holdt seg fattet mens mediene stilte spørsmål om hvordan sparkingen føltes og hva veien videre vil inneholde, men da kaptein Olsen Solberg kom opp på podiet ble det tårevått for Hansen som måtte frem et stykke papir for å tørke tårer.

– Han har vært utrolig viktig for min karriere og meg som menneske. Han har utviklet meg til den jeg er i dag, det er jeg evig takknemlig for. Den reisen vi har hatt er jeg evig takknemlig for, sier Solberg og konkluderte:

– Det er en sorgens dag.

Hansen ble ansatt som trener i Mjøndalen i 2006 og er i sin 17. sesong som sjef. Etter en god start på sesongen står bruntrøyene med kun én seier på de tolv siste kampene. De fire siste kampene har endt med tap.

I sin tid som trener har Hansen vært med på både en rekke opprykk og nedrykk. I 2014 tok han Mjøndalen opp til Eliteserien, før de rykket ned igjen året etter. Deretter ventet tre år i Obos-ligaen før det på ny ble opprykk til den øverste divisjonen i 2018. I fjor ble det på ny nedrykk til Obos.

– Resultatmessig har vi slitt i motbakken over en tid. Selv om det har vært bra i enkelte perioder, har vi i sum hatt mindre utvikling enn vi ønsket oss, sier styreleder Trond Stabekk.

Etter 20. spilte kamper i årets sesong ligger Mjøndalen på en 10. plass.

Hva tiden vil bringe videre for Hansen har han ikke bestemt seg for, men sier følgende om tiden som kommer:

– Jeg skal kontakte NAV i morgen, så skal jeg på konsert i morgen kveld.

Men han er klar på at han vil tilbake til treneryrket.

– Så fort som mulig, svarer Hansen kontakt.

Samtidig avslører 53-åringen at han har et stående tilbud om å skrive en bok og at det kan bli aktuelt dersom dagene blir for lange.

I tillegg til dårlige sportslige resultater er klubben er i en økonomisk krise. VG fikk tidligere torsdag bekreftet av styreleder Trond Stabekk at Mjøndalen IF Fotball styrer mot et underskudd på fem millioner kroner.

– Slik står vi i dag, men vi har ambisjoner om å komme bedre ut, sier Stabekk.