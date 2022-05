Rafael Leão reddet AC Milan - gullhåpet lever videre

MILANO/OSLO (VG) (AC Milan - Fiorentina 1–0) De jakter sin første ligatittel siden 2011, men sløste med sjansene. Men ti minutter før slutt dukket Rafael Leão (22) opp med en scoring som kan være verdt sin vekt i gull.

Portugiseren, som var en av flere Milan-spillere som sløste med sjansene, tok omsider vare på muligheten da Pietro Terracciano i det lilla buret forærte ham ballen utenfor Fiorentinas 16-meter.

Leão satte fart mot et Fiorentina-forsvar i ubalanse, Terracciano ventet skudd i det lengste hjørnet, men Leão klemte den inn ved det nærmeste.

Da tok det fullstendig av på San Siro.

DEN STORE HELTEN: Rafael Leao har vært en av AC Milans fremste spillere denne sesongen. Søndag scoret han sitt 13. mål - og det kan ha vært det viktigste av dem alle.

Feststemte supportere møtte opp i Milano-solskinnet, men etter hvert som kampen gikk sluttet de én etter én å smile om kapp med sola. Scoringen lot vente på seg. Sjansene ble misbrukt.

Det var et lettelsens brøl som runget over ærverdige San Siro da Leao fikk nettmaskene til å rasle. Scoringen kan være forskjellen på gull og andreplass.

Stefano Piolis AC Milan hadde en alle tiders mulighet til å legge press på byrival og regjerende mester Inter etter at de snublet noe voldsomt mot Bologna i midtuken. Alt gikk galt for Inters reservekeeper Andrei Radu da han fikk en sjelden sjanse i Samir Handanovic’ skadefravær:

Seieren over «La Viola» gjør at AC Milan fortsatt har alt i egne hender. Avstanden ned til byrivalen er nå på fem poeng. Inter skal i aksjon borte mot formsterke Udinese senere søndag. Den kampen ser du på VG+ Sport fra klokken 18.00.

Tre serierunder gjenstår av sesongen.

Simeone Inzaghis menn er naturlig nok favoritter mot Udinese, men uavhengig av resultatet der vil AC Milan fortsatt ha alt i egne ender. Og nå er presset på dem.

Ikke siden 2010/11-sesongen har AC Milan avsluttet Serie A-sesongen å toppen av tabellen, og bare Zlatan Ibrahimovic fra dagens Milan-lag var med på den triumfen.

Det har vært magre år for AC Milan, som ikke har løftet et trofé siden de vant den italienske supercupen i 2016. Søndag tok de et stort steg mot å ende trofétørken. Det satt langt inne - men Milan har fortsatt alt i egne hender.

