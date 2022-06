OVERGANGSAKTUELLE: Stopperparet Stefan Strandberg og Leo Skiri Østigård er blant de som etter all sannsynlighet flytter på seg i sommer.

Forventer travel sommer: − En del som har tenkt at de skal bytte

ULLEVÅL (VG) Nedrykk, lite spilletid og kontrakter som går mot slutten er noen av årsakene til at mange av landslagsspillerne trolig må flytte på seg i sommer.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg har ikke summert opp, men det er nok en del som har tenkt at de skal bytte, sier Ståle Solbakken under onsdagens pressekonferanse på Ullevaal foran møtet med Slovenia i Nations League.

I løpet av samlingen har landslagssjefen slått fast at blant andre Ørjan Håskjold Nyland, Stefan Strandberg og Sander Berge er på listen over spillere som er nødt til å finne seg en ny klubb.

– Jeg er ikke sikker på om det vil bli Barcelona. Det er godt for ham å tenke på det. Og uten at jeg skal få telefoner fra Sheffield United nå, så hører han trolig ikke hjemme i Championship nå som han har fått fysikken og kampformen tilbake, sa Solbakken om Berge før møtet med Serbia.

En annen som kan være på flyttefot er Joshua King. Spissen rykket ned fra Premier League i vår, men har kontrakt med klubben ut neste år. Under onsdagens presseseanse på Ullevaal, ble fremtiden et naturlig samtaleemne.

– Ingen kommentar, sa King kort på spørsmål fra TV 2 om fremtiden.

– Jeg tror han har god kontroll på fremtiden sin, sier Solbakken kryptisk.

Etter kampen mot Serbia slo Solbakken fast overfor VG at Nyland «må finne seg en klubb hvor han får stå regelmessig», mens Stefan Strandberg også er på klubbjakt etter å ha havnet i fryseboksen i italienske Salernitana.

– Jeg bestemte meg tidlig for å ikke bli værende, men jeg tror alle så hva jeg presterte der i fjor høst. Det var en merkelig situasjon, men nå har jeg opplevd det også, sa Strandberg til VG.

Forsvarssjefens kontrakt går også ut i sommer.

– Jeg snakket med ham om at hvis han ble klar til disse kampene, så er det et godt utstillingsvindu, sier Solbakken.

Midtstopperkolleg Leo Skiri Østigård har tatt landslaget med storm denne samlingen. Låneavtalen med Genoa går ut i sommer. Han har i utgangspunktet ett år igjen av kontrakten med moderklubben Brighton.

I et intervju med VG tidlig i mars, sa han at det frister å fortsette i italiensk fotball. Ifølge flere seriøse medier skal Napoli være svært interessert i romsdalingen.

– Hvis jeg må velge mellom Serie A og Premier League akkurat nå velger jeg Serie A, det er en liga som passer meg veldig bra. Det kan fort hende jeg blir her lenger enn dette halvåret, sa Østigård for to og en halv måned siden.

Alexander Sørloth fikk kun én sesong før han ble lånt ut fra RB Leipzig. Han er fortsatt eid av den tyske klubben, og spanske Real Sociedad valgte heller ikke benytte seg av kjøpsklausulen i låneavtalen.

– Ja, den klausulen gikk ut, men etterpå går det fortsatt an å forhandle. Det er fortsatt åpent. Det var ingen satt dato der toget var gått. Du så jo det på slutten av sesongen: Da klausulen gikk ut, skulle man tro at jeg ikke kom til å spille noe etter det. Men jeg fikk jo bare mer tillit etterpå. Det betrygget meg ganske mye, sa Sørloth til TV 2 tidligere denne samlingen.

Mathias Normanns avtale med Norwich blir ikke forlenget etter at klubben rykket ned til Championship. Han sier til TV 2 at det per dags dato virker helt uaktuelt å reise tilbake til russiske Rostov, som han har kontrakt med i tre år til:

– Det er litt ubehagelig egentlig, men sånn er det å være fotballspiller. Det er ikke et normalt liv der du vet hva som skjer. Det må ikke nødvendigvis være Premier League. Det er en jævlig tøff liga, men jeg har lyst å vinne et eller annet. Jeg så jo nettopp at Jens Petter (Hauge, vant Europaligaen) gjorde det, og det var helt fantastisk å se. Så jeg vil til en klubb som kjemper om noe, sier Normann.

Ørjan Håskjold Nylands fremtid er også uviss. Kontrakten med Reading har gått ut, men keeperen har gjort sine saker godt mellom stengene denne samlingen.

– Det har vært tøffe år med en del skader. Nå har jeg kjempet meg tilbake. Herfra handler det bare om å holde dette oppe, sa Nyland noe ordknapt om fremtiden til VG etter seieren i Beograd.

Andre spillere som kan flytte på seg denne sommeren er Mohamed Elyounoussi, som har prestert godt for Southampton, men er kontraktsløs om ett år.

– Jeg trives i klubben og byen. Jeg har sagt til agenten min at jeg vil fokusere på landslaget akkurat nå, så får vi ta det til neste uke når sesongen endelig er over, sier «Moi» til VG.

– Hva sier klubben?

– Klubben er positive, det er de. Jeg har ett år igjen av kontrakten, så får vi se. Det finnes flere gode alternativer, sier han kryptisk.

Det samme gjelder Morten Thorsby i italienske Sampdoria. Dennis Johnsen rykket ned med Venezia og er også trolig aktuell for en overgang bort fra klubben.

Patrick Berg, Fredrik Bjørkan og Marius Lode har alle fått en litt trå start i sine klubber etter overgangen fra Glimt, men etter VGs opplysninger ønsker alle tre i utgangspunktet å være med videre i henholdsvis RC Lens, Hertha Berlin og Schalke 04.

Det var mye oppstyr rundt Viking-spissen Veton Berisha før sesongen, men han har så langt valgt å være i Viking.

Erling Braut Haaland har som kjent gjennomført overgangen til Manchester City, mens Jens Petter Hauge har gått permanent fra Milan til Eintracht Frankfurt.