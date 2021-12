DØMMER OBOS-LIGAEN: Henrikke Holm Nervik er hoveddommer på nest øverste nivå kommende sesong. Hun dømmer også i Champions League, her i aksjon i kampen mellom Juventus og Vllaznia.

«Kvinne-boom» blant dommerne i norsk toppfotball: − Historisk

Norges Fotballforbund (NFF) gir flere kvinnelige dommere sjansen i Eliteserien og OBOS-ligaen neste sesong. Dommersjef Terje Hauge sier han er «stolt» over fremgangen.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er unikt, det er historisk, sier dommersjef Terje Hauge til VG.

Han snakker om det høye antallet kvinnelige dommere som får muligheten i norsk toppfotball kommende sesong.

Totalt fem kvinner skal holde styr på kampene i Eliteserien og OBOS-ligaen:

Eliteserien, assistentdommere:

Elisabeth Thoresen

Monica Løkkeberg

OBOS-ligaen, hoveddommere:

Emilie R. Torkelsen

Henrikke Holm Nervik

OBOS-ligaen, assistentdommer:

Line Cathrine Nymoen

– Vi har fått kritikk tidligere for å mangle kvinnelige dommere tidligere. Vi har sagt at om de er det gode nok, så kommer jentene. Nå har de gjort en god jobb og da har vi valgt å ta de opp, forklarer Hauge.

Blant de som får sjansen er assistentdommer i Eliteserien, Elisabeth Thoresen. Hun fikk debuten allerede i nest siste serierunde av årets sesong, men blir et fast innslag langs sidelinjen i 2022/23-sesongen.

– Det er kjempestort, og jeg er veldig ydmyk og takknemlig over å få sjansen til det, sier Thoresen, som også er styremedlem i Toppdommerforeningen, til VG.

– Hvorfor tror du at det kommer opp flere kvinnelige dommere samtidig?

– Jeg tror det er et resultat av et todelt spor: Jentene har over lengre tid jobbet hardt, både faglig, fysisk og dommerteknisk for å bli så gode som vi kan. Samtidig har fått anledning til å vokse sammen, blitt satt til å dømme tøffe kamper på dame- og herresiden og prestert når vi har fått sjansen, mener hun.

Bare én kvinne har tidligere dømt på øverste nivå for menn. Thoresen og resten av dommerkollegene fikk beskjeden på en intern dommersamling onsdag kveld.

– Det er fantastisk for jentene sin del og dommergruppen kvinner. De som har blitt kritisert tidligere, har stått i det og etablert seg på herresiden. Jeg er stolt over dem, sier Hauge.

Herrefotballen er, mye av naturlige årsaker, et mannsdominert miljø. Thoresen har derimot ikke opplevd noe motvilje eller uønskede kommentarer på bakgrunn av kjønn.

– Vi blir kjeftet på, men det er på grunn av drakten, ikke på grunn av kjønn, smiler hun.

Også dommerkolleger ønsker kvinnene velkommen i herrefotballen.

– Min opplevelse er at vi har hatt en beroligende effekt. Det er tilbakemeldingen jeg får fra guttene. Etter vi ble mixet mer, har vi fått innblikk i hvordan dommerhverdagen til de ulike er og vi viser at vi er faglige kompetente, sier Thoresen.