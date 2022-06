SMERTEFULLT: Kheira Hamraoui skriker ut i smerte i en landskamp for Frankrike mot Brasil i februar 2022. Det gjorde hun også i det brutale overfallet tre måneder tidligere.

Fotballstjernen om overfall med jernrør: − Sannheten skal fram

Paris Saint-Germain-stjernen Kheira Hamraoui (32) vet fortsatt ikke hvem som står bak det brutale overfallet på henne for syv måneder siden. Hun innrømmer at hun fryktet for sitt liv.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– I dag føler jeg først og fremst urettferdighet, sinne, men også sorg. Hvorfor jeg? Hvorfor så mye vold mot meg? Jeg trenger å vite sannheten for å kunne roe meg, sier hun etter det som skjedde så langt tilbake som i november. Hun er intervjuet av L’Equipe.

Nyheten om at Kheira Hamraoui hadde blitt overfalt og slått av maskerte menn på åpen gate, rystet en hel fotballverden i november.

Hennes advokat beskrev volden mot Hamaroui som uvanlig, fordi det var vold først og fremst mot nedre del av kroppen, som om noen ønsket å ødelegge hennes fotballkarriere, som han uttrykte det.

Løslatt

Først var lagvenninnen Aminata Diallo mistenkt for å stå bak angrepet, men hun ble etter 35 løslatt og er tilsynelatende sjekket ut av saken.

– Det var et ekstremt voldsomt angrep. Jeg trodde jeg skulle bli værende igjen der, sier Hamraoui, som altså fryktet for sitt liv.

– To maskerte menn dro meg ut av bilen og slo meg med jernrør over beina. Jeg skrek av smerte og forsøkte å beskytte jeg så godt som mulig. Jeg føler at det pågikk i fem minutter. Det var uutholdelig, sier hun til den franske sportsavisen.

Nå ønsker hun altså at sannheten skal komme frem.

Etter den lagmiddag den 4. november dro Hamraoui hjem som passasjer i en bil som ble kjørt av Aminata Diallo. Så ble hun altså dratt ut av bilen og utsatt for sterk vold.

Skilsmisse

Et par uker etter overfallet kom nyheten om at Eric Abidals kone, Hayet, ønsket å skille seg fra den tidligere Barcelona-spilleren fordi han skulle ha hatt et forhold til Hamraoui. Men Hamraoui benektet at hennes forhold til Abidal hadde noe med overfallet å gjøre.

I intervjuet med L’Equipe ønsker Hamraoui ikke å diskutere i media hvem som har stått bak angrepet på henne.

Men ifølge avisen skrev hennes advokat i februar et brev til ledelsen i Paris Saint-Germain der de klaget på hvordan hun har blitt behandlet i etterkant av overfallet.

– Jeg har full tillit til rettferdigheten. Jeg har blitt avhørt flere ganger. Etterforskningen fortsetter. Jeg trenger at dette materialiserer seg for å komme videre. Jeg er rolig og tålmodig. Sannheten skal komme fram til slutt, sier Paris Saint-Germain-spilleren.