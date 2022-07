VANSKELIGERE Å FYLLE STADION: Nyopprykkede Aalesund og HamKam har hatt fem kamper hver klokken 20.00 på søndager. Begge klubbene tar det som et kompliment, men erkjenner at tidspunktet gjør det vanskeligere å trekke tilskuere til stadion.

Skjevfordeling av hovedkamper i Eliteserien: − Stor konkurransefordel

Flere klubber i Eliteserien reagerer på antallet hovedkamper som er tildelt av rettighetshaver Discovery - spesielt antallet til de nyopprykkede lagene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi setter opp (kampene) veldig lang tid i forveien – så vi kom ut med de femten første rundene i januar. Det virker sikkert ikke kjempe gjennomtenkt, og det er kanskje noe som fremstår litt rart når det viser seg hvordan lagene presterer, sier innholdssjef i Discovery Sport, Erling Finsrud, til VG.

Oversikten viser at det er en tydelig skjevfordeling hva gjelder antallet hovedkamper lag for lag i Eliteserien denne sesongen, slik også NRK omtalte tidligere denne uken.

Hovedkampen er oppgjøret som går søndager kl. 20.00 på åpen kanal.

Info Antallet hovedkamper per lag denne sesongen i de 15 første rundene Rosenborg: 6

Vålerenga: 6

HamKam: 5

Aalesund: 4

Viking: 2

Bodø/Glimt: 2

Molde: 1

Lillestrøm: 1

Odd: 1

Haugesund: 1

Strømsgodset: 1

Sarpsborg 08: 0

Sandefjord: 0

Tromsø: 0

Jerv: 0

Kristiansund: 0 Kampene som skal være hovedkamp de neste fem rundene er: 16. runde: Jerv – Vålerenga

17. runde: Vålerenga – Aalesund

18. runde: HamKam – Vålerenga

19. runde: Rosenborg – Aalesund

20. runde: Tromsø – Rosenborg De resterende ti hovedkampene er ikke satt opp. Vis mer

– Stor konkurransefordel

Til og med runde 20 vil både HamKam og Aalesund ha spilt i hovedkampen seks ganger hver. Samtidig har de tre lagene på medaljeplass, Molde, Lillestrøm og Bodø/Glimt henholdsvis én, én og to opptredener i hovedkampen.

Haugesund står med én hovedkamp hittil denne sesongen. Daglig leder i klubben, Martin Fauskanger, er overrasket over fordelingen.

– Jeg har full forståelse for at rettighetshaver prioriterer lag som gir gode seertall, men jeg er overrasket over at lagene i toppen av Eliteserien ikke vises mer. Nå har vel rettighetshaver mulighet til å jevne ut tabellen siste halvdel av sesongen, skriver han i en SMS til VG og fortsetter:

– Det er en stor konkurransefordel markedsmessig å få flere timer i TV-ruten enn andre. Vi må også erkjenne at vi ikke er det største laget i Eliteserien, men slik tabellen tilsier det ser det ikke ut som det heller er tatt hensyn til. Håper at dette jevner seg ut i en ny medieavtale, skriver han videre.

Daglig leder i HamKam, Bent Svele, forstår Fauskangers synspunktet.

– Det er veldig fint markedsmessig for oss og få vist oss frem og få TV-minutter for sponsorene våre. Det hjelper sponsorene på en god måte og det er verdi for pengene. Synlighet øker jo verdien på våre sponsorat, sier Svele til VG.

FORNØYD: Bent Svele er glad for antallet hovedkamper HamKam har fått i Eliteserien, men han mener det er en ulempe ved det også.

Samtidig legger han til at det er en bakside ved det hele også.

– Vi er veldig fornøyde med det vi har fått hittil, men det er jo en negativ effekt også. For vi ser jo at vi ikke henter like mye publikum til hovedkampene som vi gjør til kampene klokken 18 på søndagene. Så det går begge veier.

Daglig leder i Aalesund, Ronny Stokke, forteller også at det gir klubben positive ringvirkninger markedsmessig – samtidig deler han Sveles tanker om billettsalget.

– I utgangspunktet er vi ikke så veldig glad i det. Det er stas, men når det gjelder billettsalget så gir det større positive utslag å spille i hovedrunden. Vi har en stor stadion. Det tilsier at vi må nå store geografiske områder for å selge nok billetter. Spesielt ute i distriktet. Da blir det fort vanskelig for familier som må reise langt, sier Stokke til VG.

Reagerer på de nyopprykkede lagene

Robert Lauritsen, daglig leder i Lillestrøm, er overrasket over at de nyopprykkede lagene har fått såpass mye TV-tid som de har fått. Samtidig har han ikke reflektert all verden rundt «skjevfordelingen».

– Det er kun to lag (HamKam og Aalesund) som jeg er overrasket over at har så mange flere hovedkamper hittil – men det er sikkert fordi de har spilt mot Vålerenga og RBK. De er ikke noen naturlige lag som skal ligge høyere enn oss andre i utgangspunktet, sier Lauritsen til VG.

Innholdssjef Finsrud skjønner at lag kan reagere på fordelingen slik den står seg nå. Han utdyper at det har vært utfordrende å sette opp hovedkampene denne sesongen.

FLYR HØYT – MEN MED LITE TV-TID: Lillestrøm-spillerne jubler etter scoring mot Rosenborg for en drøy måned siden. De har få problemer med å trekke tilskuere for tiden. Suksessen til tross, så får de nesten ingen TV-tid av rettighetshaver Discovery.

– Det er jo slik at disse kampene ble tatt ut og bestemt for veldig lenge siden. Jeg tror hverken du eller jeg hadde sett for oss at Lillestrøm skulle ligge helt i toppen av tabellen så lenge. Så da virker kanskje det kamputvalget litt sånn snodig da. Denne sesongen var det vanskelig å sette opp hovedkamper sammenlignet med tidligere, sier han.

– Kan du si noe om hvordan dere generelt jobber med å fordele kamper?

– Det er aldri noe sosialdemokrati der. Det er Brann, Rosenborg og Vålerenga som får absolutt flest hovedkamper. Så har Molde vært der oppe de siste årene da. Så naturlig nok blir det mindre hovedkamper på lag som Sandefjord, Jerv og den type klubber.

Ine Hope Hansen er økonomisjef i Norsk Toppfotball. Hun bekrefter at det ikke bare er eksponeringen av sponsorene som er fordelene med hovedkampen. Fordelingen av tv-penger gir også mer til lagene som spiller kamper klokken 20.00. Men dette er det klubbene selv som er blitt enig om, forteller hun.

– Discovery har betalt 400 millioner for å vise kamper i Eliteserien og Obos-ligaen. Og så har klubbene gått sammen for å fordele dette, og da går det på tabellplassering og andre faktorer. I Eliteserien har de laget en kommersiell pott, som de kaller det, hvor man har et poengsystem. Av den lille kommersielle potten som vi har laget internt i fotballen, så vil man få litt mer poeng og penger ut av hovedrunden - altså kampene som går utenom søndag klokken 18, sier Hansen til VG.