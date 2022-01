Dette betyr et kommersielt samarbeid.

Gareth Bale og Karim Benzema mot Real Betis i august 2021. Bale var med i tre kamper i august, og har siden det ikke vært tilgjengelig for spill.

Gareth Bale tilbake hos Real Madrid: − Tror det blir bråstopp

NENT-kommentator og Elche-supporter Eirik Koren har liten tro på laget sitt når Real Madrid er motstander i den VG+Sport-sendte cupkampen torsdag.

Real Madrid-sjef Carlo Ancelotti bekrefter at Gareth Bale er tilbake i troppen – etter å ha vært ute helt siden august. Waliseren er tilgjengelig for spill for første gang på 144 dager.

– Det er enda en «må vinne»-kamp, sier italieneren på sin pressekonferanse før kampen i Elche.

For Elche-supporter Eirik Koren er det hyggelige dager med favorittklubben på øverste nivå i Spania (15. plass i La Liga nå), men han innser at mulighetene til å gå videre fra åttendedelsfinalen i Copa del Rey er små.

– Jeg er redd det blir bråstopp, sier Koren.

Han forteller om et 20 år langt kjærlighetsforhold til Elche etter at foreldrene kjøpte feriehus ikke langt fra stadion i byen, og han begynte å gå på kamper.

– Det var en ekstremt fengslende kultur for en som aldri hadde vært på spansk fotball. Det var en helt annen kultur enn den engelske. Nå har jeg kanskje sett 50–60 kamper de siste ti årene. Nå er klubben i øverste divisjon for andre året, og jeg har rukket å se dem denne sesongen – til tross for pandemien, fortsetter Eirik Koren.

– De pleier å ryke ut tidlig. Elche er ikke noe cuplag, sier Koren og prøver å være realist.

– Jeg hadde nok ikke satt pengene mine på Elche i dette oppgjøret.

Han forteller om en klubb som for noen år siden fikk argentinsk eier i Christian Bragarnik, som faktisk har en fortid som agent for Diego Maradona.

– Han er kontroversiell, også i Elche. Han er den første eieren av klubben som ikke har en forankring i byen. Det er også spesielt at en fotballagent eier en klubb.

Disse klubbene er så langt klare for kvartfinalene: Real Sociedad, Real Betis, Valencia, Cádiz, Rayo Vallecano og Mallorca.

* Copa del Rey-åttedelsfinale, og her skal avansementet avgjøres i kveld. Begge lag kommer inn i dette oppgjøret etter gode opplevelser på hver sin kant.

* Elche slo Villarreal 1–0 på søndag, og sikret seg med det sin andre strake ligaseier – og samtidig et lite pusterom til nedrykksstreken. Mens Real Madrid søndag kveld ble spanske Supercup-mestere med sin 2-0-finaletriumf over Athletic Club Bilbao i Saudi-Arabia.

* De helhvite topper La Liga fire poeng foran tabelltoer Sevilla og i februar møter de PSG i Champions League. Madrid-klubben er med på så mange fronter. Men vi tror de har kapasitet og tilstrekkelig overskudd til å håndtere det. I hvert fall enn så lenge. I forrige cuprunde slo de ut Alcoyano fra tredje nivå selv om de hvilte en del av de faste spillerne (3-1).

* Et Real Madrid-handikapspill til 2,35 i singleodds kan være aktuelt i kveld, men vi foreslår at man ser an gjestenes startlag først. I HUB-spillet er borteoddsen 1,47, spillestopp er kl. 18.55 og VG+Sport viser kampen.