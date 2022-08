Dette betyr et kommersielt samarbeid.

DIREKTE: Gary Neville har i årene etter spillerkarrieren bygget en ny karriere som Sky Sports-ekspert.

PL-ekspert: − Arsenal mangler rutinen

Arsenal har forsterket stallen kraftig i sommer, men Premier League-eksperten Gary Neville (47) er skeptisk til om storklubben har det som skal til for å havne blant de fire beste.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Her er VGs oddstips!

Forrige sesong lovet så mye for Arsenal, men på vårparten falt den sammen på et vis som trolig stakk hardt. Stallen var kort fortalt ikke bred eller god nok i flere nøkkelposisjoner.

Det har manager Mikel Arteta brukt sommeren til å rette på. Ved å handle inn nye spillere. For eksempel vinnere som Oleksandr Zintsjenko og Gabriel Jesus fra mektige Manchester City. Forsvareren Willam Saliba har returnert etter et vellykket lån i Marseille, og kreative Fabio Vieira er ny fra Porto. Og Martin Ødegaard er utnevnt til ny kaptein.

Ambisjonene er store og kampen om å havne blant de fire beste er beinhard. Tidligere Manchester United-stjerne Gary Neville er ikke overbevist om Arsenals kapasitet.

– Erfaringen er fortsatt ikke der hverken på eller utenfor banen. Jeg har fulgt Oleksandr Zintsjenko, men han er ingen leder. Jeg liker ham godt..., men han er ingen leder, sier Neville til Sky Sports-programmet The Overlap, som er gjengitt i London-avisen The Evening Standard.

– Jeg liker overgangsvinduet Arsenal har gjennomført så langt. Og Arsenal-spillerne som var der i fjor brente seg litt med det som skjedde på vårparten da laget falt fra da det gjaldt som mest, resonnerer Neville.

Han tenker åpenbart på at Arsenal røk i seks av de 15 siste ligakampene. Til tross for at de ikke deltok i krevende Europa-matcher. Nord-London-klubben endte opp på femteplass, kun to poeng bak erkerival Tottenham og lukrative Champions League-inntekter.

– Så har de den nødvendige erfaringen når de er oppe i samme situasjon igjen med alt presset som følger med i de ti gjenværende kampene? For det øyeblikket vil komme all den tid klubbens mål er å kjempe om tredje -eller fjerdeplass, sier Neville, som legger til følgende:

– Jeg vet at konkurrende lag som Chelsea og Manchester United sliter litt med å etablere seg i helt toppen, og det kan gå skeis for dem også kommende sesong. Men jeg tror begge må rote det til for seg for at Arsenal skal kunne havne blant de fire beste.

VGs tips: Crystal Palace - Arsenal

* Crystal Palace var av flere eksperter ansett som en dumpekandidat forrige sesong. Men det styrte Palace fint unna med sin 12 plass.

* «Eagles» gikk på kun fire hjemmetap i fjor. Bare de tre beste PL-lagene hadde færre. Men hele åtte hjemmematcher endte uavgjort, og nå må målet være å få kuttet ned på akkurat det antallet.

* Arsenal har vunnet samtlige fem oppgjør i sesongoppkjøringen. Senest på lørdag ble Sevilla feid til side med 6–0. Men treningskamper er det det er. Det er når alvoret begynner vi får se hva spillerne er laget av.

* Vi tror helt sikkert «Gunners» har lært av ligapremieren i fjor som endte med et 0-2-nederlag for nykommer Brentford. Men samtidig tror av vi at Crystal Palace er noe undervurdert i oddsen i kveld.

* Vårt spillforslag er uavgjort til 3,65 i odds. Spillestopp er kl. 20.59 og Vsport Premier League viser kampen.