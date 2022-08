SAMLET: Toppdommer Svein Oddvar Moen (t.v.) og dommersjef i NFF Terje Hauge (t.h.) samlet under VAR-trening på Norway Cup onsdag ettermiddag.

Dommersjefen forstår VAR-kritikken: − Må se det fra mitt ståsted

EKEBERGSLETTA (VG) Flere har vært kritiske til at VAR skal innføres i Eliteserien neste sesong. Dommersjef Terje Hauge står på sitt - men kan forstå kritikerne.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Onsdag forrige uke var en liten del av gressletten på Ekebergsletta – hvor Norway Cup pågikk – fylt opp med 26 norske toppdommere.

For første gang i norsk fotballhistorie skulle norske dommere trene på VAR (Video Assistant Referee) i kampsituasjoner innenfor sekstenmeteren - på norsk jord. De «heldige» forsøkspersonene var unge fotballspillere i aldersspennet 15–20 år.

– Det er første operative delen av utdanningsløpet som dommerne har. Så vi er veldig fornøyd med opplegget, sier VAR-prosjektleder Knut Kristvang til VG.

Dommerne skal totalt gjennom fire faser for å fullføre opplæringen. Den første fasen er en teoridel, den andre en gjennomgang av ulike klipp, mens den tredje og fjerde fasen går på praktisk trening i form av kurset på Norway Cup blant annet.

Fra venstre: Dommersjef i Norway Cup Espen Kallerud, VAR-prosjektleder Knut Kristvang, dommersjef i NFF Terje Hauge, FIFA-dommer Emilie Torkelsen og FIFA-dommer Svein Oddvar Moen.

– Kan forstå dem

I en spørreundersøkelse utført av VG tidligere i sommer svarte totalt 63 spillere i Eliteserien på om de var tilhengere av VAR eller ikke. 22 av disse svarte at de ikke ønsket VAR i Norge.

– Jeg kan forstå dem. Det er masse følelser i fotball, og så må jeg se det fra mitt ståstedet – hvor vi har 25 ligaer som har innført VAR. Alle mesterskap og store turneringer har VAR, og norske dommere kommer ikke ut på disse arenaene før de har VAR-lisens slik jeg ser det, sier dommersjef Terje Hauge til VG.

Den tidligere toppdommeren utdyper videre hva han mener kan være svakheten/ulempen med innføring av VAR-systemet.

– Ulempen med VAR er at alt er nytt. Vi må finne ut av hvem som er gode VAR-dommere og hvem som er gode ute på banen. Over tid vil vi se forskjellene på hvem som er flinke i de ulike rollene.

Toppdommer Svein Oddvar Moen var også til stede på Ekebergsletta onsdag – i rollen som VAR-instruktør.

– Kritikerne skal være der de og de er viktige å høre på. Så er det en ganske stor del som mener det andre også, så det vil aldri være slik at alle vil ha VAR, men jeg tror fotballen er i endring og vi må henge med på det som skjer, sier han til VG.

VAR-BUSS: På Ekebergsletta er det denne uken utplassert en VAR-buss, hvor det sitter én VAR-dommer, én assistent og én teknikker, for å kommunisere med dommerne som er i aksjon ute på treningsbanen.

Vurderer offentliggjøring av VAR-kommunikasjon

Britiske The Athletic meldte tirsdag forrige uke at Premier League skal offentligjøre opptak av kommunikasjonen mellom dommerne på banen og VAR-dommerne i bussen etter kampene.

Fra og med neste sesong har TV 2 rettigheten til Eliteserien. Jens Cornelius Knudsen jobber i produksjonsavdelingen til TV 2 og forteller at de er åpne for å vurdere publisering av kommunikasjonen etter hvert.

– Premier League vil gjøre det etter kamp som en del av en åpenhet. Jeg har sett at MLS har gjort det under en kamp, da fikk de kjeft av FIFA. For seere hadde det vært veldig fint om vi fikk se dialogen mellom VAR-dommerne og dommerne på matten - men VAR er nytt i Norge, så vi må ta små skritt. Vi begynner nå med standard-VAR, så får vi sammen med NFF jobbe opp med hvor langt vi kan ta det, sier han til VG.

Dommersjef Hauge støtter tanken om offentliggjøringen - men påpeker at FIFA har en viktig rolle oppi det hele.

– Jeg ser fram i tid – ikke 2023 nå – for vi må ha et år for å trene. Men skal det være mulig i fremtiden å åpne opp for at kommunikasjonen er tilgjengelig, så tror jeg det kan skape en større forståelse for konseptet VAR.