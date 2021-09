Forren debuterte for 4. divisjonslag – forstår at folk avskriver ham

KRISTIANSUND (VG) (Dahle - Eide og Omegn 2–1) Seks uker etter nachspielet i Brann og Vegard Forrens avgang, gjorde den tidligere landslagsstopperen comeback på fotballbanen i 4. divisjon.

Publisert: Nå nettopp

Mens regnet lavet ned over Dahle kunstgresspark i Kristiansund var Forren tilbake i rød drakt, men denne gang var det ikke i Eliteserien.

Foran øynene på rundt 200 tilskuere ikledde 33-åringen seg nedrykkstruede Eide og Omegns farger på Norges femte øverste nivå. Mannen med blant annet 33 landskamper, fire seriemesterskap og to cupgull med Molde tok plass som venstre stopper, men han klarte ikke å forhindre et 1-2-tap i debuten for sin nye klubb.

– Det var ikke helt slik det skulle gå i dag, men det var godt å komme i gang igjen. Jeg har ikke rørt en ball på 1,5 måned og har ikke spilt kamp på 2,5 måned, sier Forren til VG noen minutter senere.

Fremtiden

Etter kampen i regnværet i Kristiansund forteller han om fremtidsplanene. Han forstår også folk som har avskrevet muligheten hans til å ha en karriere på høyt nivå igjen.

– Ja. Jeg skjønner jo at de fleste, når du er nede i 4. divisjon og lukter, tenker at det bare går én vei. Men jeg har tenkt å bruke månedene frem mot jul til å jobbe hardt. Nå har jeg muligheten til å trene godt med Eide, og kommer til å jobbe ekstra selv også, sier Forren ute på kunstgresset.

– Det er ikke sånn at jeg har lagt det på hyllen, men jeg skal finne ut hva fremtiden bringer. Akkurat nå syns jeg det er godt med ekstra familietid og den biten der. Så får vi se om jeg har den sulten som skal til i januar for å jakte nye muligheter.

De siste seks ukene

Natt til 10. august arrangerte 12 Brann-spillere et nachspiel på Brann Stadion med flere jenter til stede. Dagen etterpå, onsdag 11. august, kunngjorde klubben at Forrens kontrakt var terminert. Også Kristoffer Barmen (28) og danske Mikkel Andersen (32) har forlatt Bergen i etterkant. Politiet startet i tillegg en etterforskning av et mulig seksuelt overgrep på eget initiativ.

Brann hevdet den gangen at Forrens avskjed ikke hadde noe med nachspielet å gjøre, men 33-åringen har innrømmet at han deltok på festen.

Forren ønsket fredag ikke å kommentere Brann-tiden, men han forteller at han har tilbrakt de seks siste ukene med familien i Molde.

– Det har vært litt godt. Godt å slappe av. Jeg har fått mye familietid. Jeg var uten familien i Bergen det siste halve året. Det har egentlig bare gjort godt å tenke på noe annet og få en mer normal hverdag. Men så begynner man å savne fotballen. Jeg kjenner at jeg har mye oppi hodet. Nå skal jeg lure inn et par trenerkurs fremover og spille fotball. Så får vi se hvor jeg står i januar, men jeg skal bruke de neste månedene godt. Jeg skal trene godt, tømme hodet og finne ut av fremtiden, sier 33-åringen.

Eide og Omegn-trener Kjell O. Moen er glad for å ha Forren med på laget. Romsdalingene ligger tredje sist og står i fare for å rykke ned.

– Jeg syns det er tøft gjort av ham. Han kommer inn i garderoben, er seg selv og bidrar, sier Moen til VG.

– Han kommer fra en vanskelig periode. Hvordan ser du på det?

– For oss er han en spiller som går inn i gruppen vår og bidrar. Det er han opptatt av selv også. Han er en vanlig spiller. Vi har tøffe kamper fremover. Det er veldig bra at vi har med han med hans rutine, sier treneren i dette intervjuet:

KBK-flørt

I kampen mot Dahle spilte Forren samtlige minutter i oppgjøret som fant sted drøyt syv mil fra Aker Stadion, hvor han tidligere i karrieren var en profil på Molde.

Nå hinter Forren til at han kunne tenkt seg å spille for rivalen Kristiansund.

– Vi får bare se hva tiden bringer. Jeg kjenner i alle fall at fotballhodet fortsatt er med meg. Nå var det fort på 50 prosent her i dag. Jeg så vel enda tregere ut i enkelte situasjoner enn jeg normalt sett gjør. Det er en tøff kamp til uken mot KBK 2. Jeg får heller vise meg frem da, så kanskje Kristiansund tar meg inn på et prøvespill i januar.

Han har foreløpig ingen sivil jobb.

– Nei, bare å bistå «kjerringa» med nettbutikken hennes. Det blir pakking av diverse der. Det er ikke det mest givende jeg har vært borti, men det er kjekt når vi kan gjøre ting sammen, forteller Forren og rusler inn i garderoben på Dahle kunstgresspark.