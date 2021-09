HIMMELSK: Bodø/Glimts angrepsspill var som vanlig av den vakre sorten – og det var også avslutningen til Amahl Pellegrino (i midten). Fra venstre: Alfons Sampsted, Patrick Berg, Amahl Pellegrino, Brede Moe, Ola Solbakken og Marius Lode.

Bodø/Glimt herjet i Europa-debuten – valset over Zorya Luhansk

BODØ (VG) (Bodø/Glimt - Zorya Luhansk 3–1) I sin første kamp i et europeisk gruppespill gjorde Bodø/Glimt som Bodø/Glimt kan best: De rundspilte motstanderen på Aspmyra.

Av Mats Arntzen

På klubbens 105-årsdag fikk et feststemt publikum servert en angrepsfotball som minnet mistenkelig mye om den allerede legendariske 2020-sesongen.

– Intensiteten var så mye bedre i 2. omgang, sier Uwe Rösler som ekspert på Viasat4.

I løpet av 80 magiske sekunder i starten av andre omgang gikk det fra målløst til 2–0-ledelse, slik man har blitt bortskjemt med å se Bodø/Glimt på eget kunstgress.

Vertene hadde skapt en rekke sjanser i første omgang, men fikk ikke ballen i mål. De trengte imidlertid bare to minutter etter hvilen før ledelsen var i boks.

Ulrik Saltnes stusset ballen forbi Zorya-målvakten Dmytro Matsapura, som bommet fullstendig med sin inngripen.

FLYING START: Ulrik Saltnes raget høyest både på corneren og den påfølgende feiringen sammen med Fredrik Bjørkan og Patrick Berg.

Ett minutt og 20 sekunder senere smalt det igjen. Glimt vant ballen og fikk spilt fri Ola Solbakken, som hamret den i mål over hodet på bortelagets keeper.

Drømmescoring

Det vakreste målet kom imidlertid et drøyt kvarter ut i andre omgang.

Glimt satte høyt press og venstrekant Amahl Pellegrino snappet ballen ved sidelinjen. Han utnyttet at keeper sto på halvdistanse, og skrudde ballen bort i det lengste hjørnet med perfekt presisjon.

OMFAVNET: Patrick Berg og Ulrik Saltnes delte ut en god klem til Amahl Pellegrino etter det fantastiske 3–0-målet.

Dermed ble det en knusende overlegen seier i det historiske oppgjøret. Bodø/Glimt har aldri tidligere nådd et gruppespill i en kontinental turnering, men så ut som de ikke har gjort annet.

Det spilte liten rolle at det skjedde en glipp på overtid. Maksym Lunov fikk løpe gjennom og vippe ballen over Nikita Haikin i Glimt-buret.

Høstmagi

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen sa før kampen at han fikk «assosiasjoner til Rosenborg» med høstkamp i flomlyset, og det er ikke vanskelig å forstå hva han mente.

Fløytesignalet gikk i takt med at temperaturen sank rett under tosifret antall grader. Ispedd litt kald kveldsluft, et spektakulært fyrverkerishow og et heltent publikum var det en elektrisk aften i høstmørket på Aspmyra.

TIFO: J-feltet var så heltente før kamp at de glemte en S i all euforien av å spille i Europa.

Allerede i kampens første minutt fikk Bodø/Glimt nesten en pangåpning da Amahl Pellegrino stormet gjennom og rundet målvakten, men vinkelen ble litt for spiss til at storscoreren fant en åpning for å sette ballen i mål.

Ulrik Saltnes hadde flere gode muligheter før sin scoring, mens Zorya Luhansk ikke hadde en eneste avslutning på mål før pause.

Mourinho venter

Mens Kjetil Knutsen så ut til å ha klekket den perfekte plan for å stenge av gjestenes oppspill bakfra, slet den tidligere Werder Bremen-spilleren Viktor Skripnik med å finne noen effektive mottrekk på Zoryas trenerbenk.

SORRY ’A, LUHANSK: Kjetil Knutsen er hovedpersonen bak det velfungerende Glimt-maskineriet – og var ikke nådig med gjestene fra Ukraina.

I den andre gruppespillskampen mellom Roma og CSKA Sofia vant italienerne knusende overlegent 5–1.

Nå venter bortekamp i Bulgaria om to uker for Bodø/Glimt. Vinner nordlendingene der vil de gå inn i dobbeltoppgjøret mot Roma med all mulig selvtillit og senkede skuldre.

José Mourinho og Roma kommer til Bodø allerede 21. oktober. Det er bare å stålsette seg for en forrykende Europa-høst for Bodø/Glimt.