NY I UNITED: Jadon Sancho.

Kritisk til Sancho: − Dette er ikke FIFA

Jadon Sancho (21) står foreløpig uten mål eller målgivende pasninger for Manchester United.

Han har vært på banen i til sammen 327 minutter, 200 av dem i Premier League. To ganger har han fått tillit fra start av manager Ole Gunnar Solskjær i Premier League.

Sancho jublet mye sammen med Erling Braut Haaland i Borussia Dortmund sist sesong. Den 1. juli kom bekreftelsen på at han var klar for Manchester United. Overgangssummen var på 850 mill. kroner ifølge en rekke medier.

Nå kritiserer den tidligere United-legenden Paul Ince Sancho for å være en driblefant. I et intervju med youtube-kanalen The United Stand uttaler Ince seg slik:

– Jeg skjønner at Sancho fortsatt lærer, han er fortsatt ung. Men dette er ikke FIFA-spill, det handler ikke bare om å drible og drible og prøve å runde to, tre, fire spillere, eller små flikker eller sånt, sier Paul Ince.

les også Langer ut mot Martial etter cupfiaskoen: – Provoserende å se på

– Ja, det er fint når det lykkes, men karer som Sancho og Lingard, alle disse flikkene, spill heller skikkelig fotball!

Onsdag gikk Sancho nok en gang av banen uten målpoeng da Manchester United tapte for West Ham i ligacupen. Angrepet besto da av Jesse Lingard, Anthony Martial og Sancho.

Paul Ince peker på at en spiller som Ryan Giggs var effektiv ved å spille ballen raskt fra seg og spille vegg, mens han synes det blir litt for mye flikker og hælspark fra disse tre.

– Det irriterer meg, fastslår han til The United Stand.

FIFA-referansen skyldes trolig at Sancho har 91 i dribling på FIFA 22. Det er bare Paris Saint-Germain-trioen Lionel Messi, Neymar og Kylian Mbappé som er bedre (Messi 95, Neymar 94 og Mbappé 92, mens flere andre har 91).

– Jeg tror mange spillere tenker at de kommer på laget om de scorer. Men det handler ikke alltid om å score mål. Jeg skjønner at spisser må være egoistiske. Men det gjelder ikke de som spiller i andre posisjoner.

– Kanskje var det litt prematurt å bruke så mye penger på Sancho. Det var ikke en spiller som United måtte ha, mener Paul Ince.

– Forhåpentligvis kommer han til å utvikle seg. Vi må gi ham tid.

