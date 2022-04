SPISSDUO: Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg ble testet i en spissduo på tirsdagens trening.

Graham Hansen: − Føler denne konflikten er medieskapt

ULLEVAAL (VG) Caroline Graham Hansen sier at samtlige spillere ønsker Ada Hegerberg tilbake på det norske landslaget. Samtidig synes hun «Hegerberg-konflikten» er medieskapt.

Tirsdag var Hegerberg med på trening med landslaget for første gang på nesten fem år.

Det var mye high-fives, latter og smil å spore hos Norges tilbakevendte stjerne på Ullevaal-gresset.

En annen stjerne, Caroline Graham Hansen, sier det er ingen som har vært bekymret for en ny konflikt med Hegerberg og landslaget.

– Ada har kommet inn med stort smil og vi gleder oss å ha henne tilbake. Det blir veldig bra å komme i gang og finne rytmen igjen. Vi har spilt med hverandre i mange år, så det blir ikke vanskelig, sier Barcelona-spilleren på et medietreff tirsdag.

Hun sier det ikke har vært noe nervøsitet knyttet til at Hegerberg returnerer til landslaget for første gang siden EM i 2017.

– Jeg føler det er medieskapt denne interessen rundt denne såkalte konflikten som det har vært med henne og landslaget. Det har ikke vært noe negativitet å spore.

– Tror med at folk har sagt veldig lite, så da blir det veldig stor interesse rundt hva som faktisk har skjedd, og det er jo naturlig. Da blir også konfliktmomentet mer skapt i mediene enn hva det faktisk har vært.

På Hegerbergs første trening tilbake drillet landslagstrener Martin Sjögren duoen Graham Hansen og Hegerberg på topp i en 4–4–2-formasjon.

– Det er en kjempeboost at man har en klassespiller til som er på topp og kan putte ballen i mål. Motstanderen må forsvare seg på en annen måte. Da vil ikke bare meg, men flere av våre kreative spillere få mer rom i og med at hvis man slipper Ada blir det fort målsjanse eller mål.

I 2018 fjernet Hegerberg flere av hennes landslagskollegaer som venn på Facebook etter konflikten. Én av dem var Chelsea-spiller Guro Reiten.

Hun fortalte til NRK i 2018 at hun ble sjokkert, men sier til VG på medietreffet at hun ikke er noe påvirket av det drøyt fire år senere.

– Jeg har blitt mer voksen. Ting skjer. Har vært masse som har skjedd med hun og oss. Vi må liksom legge det bak oss og gå videre. Vi har de samme ambisjonene, så det er hva som betyr noe.

– Du har blitt mer moden de siste årene?

– Mhm, det er akkurat det, og det spiller nok en stor rolle for alle sammen her.

– Vi ønsker å vinne fotballkamper og gjøre det bra som overhodet mulig. Da trenger vi de beste fotballspillerne. Vi bor i et land der det ikke er så mange folk, så dem vi har må vi ha tilgjengelig. Spesielt når det er en av dem beste i Europa, så selvfølgelig ønsker vi å henne her. Nå har vi det, sier Reiten om Hegerberg.

Med Hegerberg tilbake i spissen for Norge ønsker Manchester United-spiller Maria Thorisdóttir at det skal spilles på flere av styrkene til Lyon-angriperen.

– Jeg synes vi har hatt få innlegg de siste samlingene, men vi har hatt spisser med kvaliteter på andre måter. Nå vet vi at Ada er et beist inne i boks, så nå er det bare å peise ballen inn der.

– All blest er god blest. Ada er en stor profil i verden, så det er positivt for landslaget med all oppmerksomhet vi kan få, sier Thorisdóttir.