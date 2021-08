Kommentar

Den oransje overmakten

Av Knut Espen Svegaarden

TO STORE: Marco van Basten (til venstre) og læremester Johan Cruyff.

ULLEVAAL STADION (VG) Hvis det er én nasjon jeg alltid har følt at Norge har vært underlegne mot i fotball så er det Nederland. Ikke mot noen annen motstander har følelsen av sjanseløshet vært så stor som i kampene mot «Oranje».

Tyskland kan være bedre i enkeltkamper, Spania det samme - spesielt de siste 20 årene. Italienerne er vonde og smarte. Men det er noe med måten nederlenderne behandler ballen og spillet på som lett fører til maktesløshet og motløshet.

De matter deg ut ved å ikke la deg låne ballen. Det er spillestilen, satt i system av Rinus Michels på slutten av 1960-tallet, og den lever i beste velgående.

En av de første landskampene jeg hørte på radio var Nederland mot Norge 1. november 1972. Jeg var ni år gammel og fikk merke en fotballnasjon på vei opp og fram, ledet av Rinus Michels på sidelinjen og Johan Cruyff på banen.

Dette nederlandske landslaget var i stor grad bygget på Ajax-laget, som vant Serievinnercupen (daværende Champions League) tre strake sesonger (1971–73). Og Norge var en av motstanderne som, i VM-kvalifiseringen, fikk merke at det nederlandske landslaget var minst like gode som Ajax.

Dette laget spilte seg da også helt fram til VM-finalen i 1974.

I det norske målet den novemberdagen i 1972 sto Fredrikstads Per Haftorsen. Han var en solid keeper og han spilte sin ellevte landskamp.

Per Haftorsen slapp inn ni - 9 - mål i Rotterdam og målmannen fra Haugesund spilte aldri en landskamp igjen. Det var totalfotball på sitt beste. Nederland scoret åtte av målene sine i 2. omgang. Mesteren selv, Johan Cruyff, scoret to av dem. Navnebror Johan Neeskens scoret tre. Nederlenderne gjorde som de ville.

Cruyff regisserte de fleste scoringene, som han stort sett gjorde, med sitt geniale fotballhode.

Johan Cruyff i aksjon mot Argentina i 1974.

Det var den største overkjørselen av et norsk landslag siden 2. verdenskrig - og fortsatt det tredje største nederlaget til et norsk herrelandslag i fotball gjennom historien.

Drøyt 20 år senere kom Drillo og klarte Norges eneste seier mot Nederland de siste 50 årene: 2–1 på Ullevaal, noe som på mange måter var starten på Drillo-suksessen på 1990-tallet. Fotball-professoren sjokkerte nederlenderne med å ikke ta hensyn til stjernene deres, som Dennis Bergkamp.

Men i returkampen i Rotterdam var vi tilbake ved normalen: Kampen endte 0–0, men ballen var inne i Norges 16-meter halve kampen (det føltes sånn da nederlenderne presset). Førsteomgangen var Stig Inge Bjørnebyes mareritt, der han ble spilt så rundt av Marc Overmars at Liverpool-backen ikke kom ut igjen på banen etter pausen.

Til EM 1996 møttes lagene igjen. Norge klarte 1–1 hjemme i 1994, men i Rotterdam året etter kom rundspillingen igjen. Norge fikk ikke tak i ballen, ble løpende etter, tapte 3–0 - og røk ut før EM hadde startet.

Nåværende landslagssjef Ståle Solbakken satt på benken i hjemmekampen, men i Rotterdam kom han inn åtte minutter før slutt, på stillingen 1–0 til Nederland. Det endte 3–0 ...

Det er vrient å gjøre noe så lenge du ikke får tak i ballen.

Landslagssjef Ståle Solbakken står foran en tøff oppgave mot Nederland onsdag.

Åge Hareide fikk 0–1 hjemme mot Nederland i 2008 og sa opp en måned senere. Da Drillo gjorde comeback i 2009 var Nederland i Rotterdam en av hans første kamper: Norge ble spilt rundt, tapte 9–1 i sjanser, kampen 2–0 - og nok et mesterskap forsvant i rundspillingen fra «Oranje».

I begge disse kampene var Solbakkens nåværende assistent, Brede Hangeland, kaptein for Norge. Det er å håpe at han har tatt med seg noe lærdom fra hvordan Norge IKKE kan opptre onsdag kveld ...

Disse linjene er ikke for å heise hvitt flagg på Ullevaal onsdag kveld. Hver kamp lever sitt eget liv, og det nederlandske laget som kom til Oslo sent tirsdag kveld er ikke av samme kaliber som noen av de generasjonene jeg har nevnt her.

Men det er en formidabel motstander, som vet å slite deg ut hvis du ikke får tak i ballen.

Det er den Norge må få tak i ofte nok onsdag kveld. For selv om noen hevder at uavgjort er et ok resultat for Norge: Det tror jeg ikke noe på. Norge har igjen både Tyrkia og Nederland borte, og så svake resultater som det norske landslaget har mot de store nasjonene på bortebane, så tror jeg eneste muligheten er:

Vinne onsdag kveld.

Da har Norge en mulighet på et sluttspill igjen.

Ikke ellers.

Avspark 20:45.

