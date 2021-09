Kommentar

Kanskje det er for tidlig med VM, men jeg tror på dette laget

Av Knut Espen Svegaarden

SCORER OG SCORER: Erling Braut Haaland med tre mål mot Gibraltar.

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Gibraltar 5–1) Mer og mer tyder på at Ståle Solbakken har funnet stammen i laget sitt, etter litt famling i starten. Vi ser konturene av det som kan være et «mesterskapslag».

Erling Braut Haaland scoret tre og Norge spilte power play i 90 minutter og var gode mot Gibraltar. Men jeg tror fortsatt VM kommer noe tidlig. Sjansen for å komme i play-off, igjen for Norge, økte med Tyrkias store nederlag (6–1 i Rotterdam) mot Nederland. Alt tyder på at Norge må slå Nederland i Rotterdam for å nå VM, kanskje er ikke det nok heller.

Men nå kan uavgjort i Istanbul i oktober være nok til å bli nummer to i puljen. Og da er det gjort en respektabel jobb av den nye landslagsledelsen det første året.

Og hovedmålet, det mest realistiske er – og var – EM 2024. Og det skal kunne gå, med denne gjengen Solbakken har rundt seg nå.

* Norge har to gode keeper (hvis Rune Almenning Jarstein kommer tilbake).

* Birger Meling er den spilleren som kanskje har utviklet seg mest de siste årene og totalt sett vært Norges beste spiller i de tre landskampene i september. Marcus Holmgren Pedersen på motsatt back har vært opp og ned, men er ung og vil utvikle seg mye det neste året.

* På midten er nå utvalget godt, både av tøffinger og mer fintspillende midtbanespillere. Solbakken kan spille på flere måter her.

* Framme har Norge Erling Braut Haaland. Heldigvis. Og i tillegg Alexander Sørloth og Joshua King – og det kommer flere bakfra.

* Problemet er fortsatt stopperplassene. Men jeg mener Solbakken, Hangeland og Bergersen har gjort det beste ut av det som er tilgjengelig i høst. Styrer du kampene er heller ikke stopperne like viktig.

Har du ballen kan ikke motstanderen score osv. ...

Du kan gjerne si at Latvia og Gibraltar er svake motstandere, men det er likevel ikke lett å skape så mange sjanser som du kanskje tror mot disse nasjonene.

33 målsjanser skapte Norge på de to siste kampene. Av den grunn er syv scoringer for lite, nær fem sjanser pr. scoring, men det viser at Ståle Solbakken og Norge klarer å spille rundt antatt svakere motstandere.

Og det er slutt på å rote bort poeng mot de lagene.

Solbakkens utvalgte satte av gårde som det sto om livet, omtrent, og bombarderte målet til Gibraltar med en gang kampen startet.

Etter 11 minutter hadde Norge allerede skapt fire store sjanser, tre av dem ved Alexander Sørloth, som brukte fysikken sin til å bane vei for seg selv og lagkameratene. Men ballen ville ikke inn. Og Gibraltar, spesielt keeper, drøyde tiden hver gang de hadde muligheten.

Kunne det bli en sånn kveld for Norge?

Nei da. Kristian Thorstvedt hadde ikke hatt noen stor kamp, ballen spratt litt feil, fram til det 22. minutt. Da var det nettopp han som løste opp den norske floken, satte kontant inn det glimrende innlegget fra Birger Meling. 22 minutter, og Norge var fortjent i føringen, på den sjette sjansen.

Da gikk det bare fire minutter. Igjen var Thorstvedt involvert. Den lille stikkeren til kompis Braut Haaland var akkurat passe – og den svære superspissen satte kontant inn 2–0 etter 26 minutter.

Var det bare et spørsmål om hvor stor seieren skulle bli nå?

Det så sånn ut etter 39 minutter, da Sørloth og Haaland sammen kranglet seg til en mulighet som Haaland benyttet – 3–0.

Reduseringen til Gibraltar virket unødvendig, men rett før pause var VAR imellom Norge og 4–1 da dommer først ga straffespark.

Det fortsatte på samme måten etter pause. Norge hadde utrolig med sjanser, og fikk da satt inn to mål.

Erling Braut Haaland scoret det siste. Han er nå oppe i 12 mål på 15 landskamper.

Når du endelig har en spiller som scorer nær et mål pr. kamp på landslaget, da ligger mye til rette for suksess – på sikt.

Jeg tror på dette landslaget.