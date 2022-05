Rosenborg rundspilt og ydmyket på Marienlyst: − Det var skremmende

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Rosenborg 3–0) Kjetil Rekdal gikk på sitt første serietap som Rosenborg-trener etter en marerittomgang av de sjeldne. Selvmål, én skade og 0–3 var fasit etter 45 minutter spill.

– Det må jeg ha hjelp til, for det var svakt. Vi er ikke med. Vi er ikke på banen i det hele tatt, svarer Rekdal VG på spørsmål om han kan forklare hva som skjedde i første omgangen.

RBK-spiss Noah Holm sier han luktet lunta allerede før kamp.

– I dag var det dødt både på oppvarmingen og i førsteomgangen. Vi tok med oss den dårlige oppvarmingen ut i kampen, og da ender det opp med at vi var for sene på alt. Og vi ble rett og slett kjørt over i perioder, og det som er irriterende er at det ikke kommer noen reaksjon fra noen av oss. Det var skremmende, sier Holm til VG.

Konfrontert med om han følte det samme, svarer Rekdal:

– Jeg fikk beskjed om det etter oppvarmingen, at her må det fyres opp. Det prøvde vi, men det hjalp ikke. Det er min jobb, å få laget kampklart, så det får jeg ta på min kappe, sier Rekdal. Hans lag står med én seier, tre uavgjort og ett tap etter fem kamper.

Rosenborg står med 4–6 i målforskjell og slapp inn like mange mål på én omgang som på de fire første serierundene.

– Prestasjonen vår er skammelig. Et absolutt lavmål, oppsummerer Rekdal i intervjuet med Discovery.

Fiaskoen startet med et selvmål av Erlend Dahl Reitan: Innlegg fra Halldor Stenevik etter to minutter, som endte hos RBKs back inne i feltet, og han styrte ballen i eget mål.

Og bare ni minutter senere var det nære på å skje igjen. Lars Vilsvik slo inn i feltet, Markus Henriksen holdt på å sette inn dagens andre selvmål, men denne gangen reddet André Hansen i Rosenborg-buret.

Det hjalp lite da Johan Hove ti minutter senere banket til og la ballen helt nede i hjørnet. I mellomtiden hadde også Renzo Giampaoli rukket å skade seg. Han måtte av banen. Inn kom Samuel Rogers til sin Rosenborg-debut.

– Det er bekmørkt, sier Erlend Dahl Reitan til Discovery etter kampen.

– Det gjør litt for mye, dessverre. I den situasjonen skulle vi jo bare peiset på uansett hva resultatet er, men vi blir litt for preget, sier Reitan i pressesonen.

Godset fortsatte å presse på for sitt tredje, og vant corner etter corner. Og som man sier i barnefotballen: «Corner er mål».

Herman Stengel la en nydelig ball mot nærmeste stolpe. Der sto Ipalibo Jack klar med pannebrasken og headet inn Rosenborgs tredje baklengsmål for kvelden.

Vi må helt tilbake til november 2020 for å finne sist gang Rosenborg slapp inn tre mål i en omgang. Den gangen borte mot Viking. Kampen endte 3-0, alle mål før pause.

3–0: Ipalibo Jack (midten) satte inn Strømsgodsets tredje mål mot Rosenborg.

Rosenborg hang langt bedre sammen etter pausen, og spilte seg til flere sjanser ved Pereira, Holm og Dahl Reitan, men klarte ikke å utnytte mulighetene sine.

Godset slo dermed hardt tilbake etter et forsmedelig 0–5-tap hjemme mot Sandefjord i forrige seriekamp. Drammenserne hadde bare vunnet én kamp tidligere denne sesongen og lå helt nede på 14.-plass med tre poeng før oppgjøret mot Rosenborg.

– Jeg synes det er fantastisk fotball. Spesielt angrepsspillet vårt synes jeg er bra. Forsvarsspillet har vi fått justert. Jeg synes vi kjører mye av omgangen, og 3–0 til pause er aldri feil, sier Godset-trener Håkon Wibe Lund til VG.

– Det var utrolig deilig, og det er viktig å slå tilbake etter kampen vi hadde sist. Førsteomgangen var ti av ti. Vi kjørte på, scoret tre, og vi kunne godt hatt flere, sier Lars-Jørgen Salvesen til Discovery.