SUPERDUELL: Antoine Griezmann (t.v.) og Cristiano Ronaldo. I bakgrunnen står Atletico Madrid-kaptein Koke i oppgjøret som ble spilt i Manchester 15. mars.

Manchester United og Atlético Madrid møtes på Ullevaal stadion i juli

Det blir storoppgjør i Oslo 30. juli når Europa-gigantene Manchester United og Atlético Madrid møtes til treningskamp. Det blir samtidig en prestisjetung duell mellom nyansatte Erik ten Hag (52) og Diego Simeone (52).

Av Per Opsahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter all sannsynlighet er de aller største stjernene på begge lag ute på banen i hovedstaden i juli. Dermed vil Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes og David de Gea være i aksjon mot João Félix, Antoine Griezmann og Jan Oblak foran det som trolig blir et fullsatt Ullevaal stadion.

Nederlandske Erik ten Hag tok nylig over Manchester United, som har hatt en fryktelig skuffende sesong. Oppgjøret mot Atlético Madrid vil også være av stor internasjonal interesse.

Kampen vil nemlig være generalprøven til Manchester United før Premier League-åpningen som er så tidlig som 6. august på grunn av at fotball-VM arrangeres i desember.

NYTT MØTE: Marcus Rashford (t.v.) og Diego Simeone avbildet på Old Trafford i mars.

Les også Lekkasjer om interne strider i Manchester United: – Må tas tak i Flere internasjonale medier beskriver Manchester United som en dysfunksjonell klubb.

Før oppgjøret på Ullevaal har United satt opp treningskamp i Bangkok mot Liverpool, og kamper i Australia mot blant andre Crystal Palace og Aston Villa.

– Manchester United skulle egentlig spilt kamp i Oslo i fjor i forbindelse med at den norske supporterklubben fylte 40 år, men pandemien satte en stopper for det. Nå blir det istedenfor 41-årsfeiring med en storkamp, sier Sjur Mørk til VG.

Han er administrerende direktør i ProUnite, som arrangerer kampen lørdag 30. juli kl. 14.00.

– Det blir veldig familiepreg over arrangementet og i den forbindelse passer det fint at Norway Cup starter den helgen, sier Mørk.

STORLAG: Atletico Madrid-keeper Jan Oblak plukker ballen i en duell med Cristiano Ronaldo da lagene møttes på Old Trafford i mars.

Billettene koster mellom 650 og 1475 kroner, og vil først bli lagt ut for salg for de respektive klubbenes supporterklubber i Norge fredag. Mandag kl. 10 åpner billettsalget for alle på supportersday.com.

Kampen vil bli vist direkte på Viaplay.

PS! Da lagene møttes i åttedelsfinalen i årets Champions League-turnering vant Atlético Madrid 2–1 sammenlagt etter at Renan Lodi ble matchvinner på Old Trafford. Atlético Madrid røk deretter ut av kvartfinalen mot Manchester City.