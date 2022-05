TUPPET INN SCORING: Warren Kamanzi reddet ett poeng på overtid for Tromsø.

Viking tapte terreng i toppen: Mistet seieren på overtid

TROMSØ (VG) (Tromsø - Viking 1 - 1) På overtid sikret Tromsø-innbytter Waren Kamanzi ett poeng for hjemmelaget.

Med en smart avslutning via Viking-stopper Brekalo sørget Kamanzi for poengdeling mellom Tromsø og Viking.

Dommertabbe og kjempesjanser

Kampen åpnet duggfriskt. Før bare minuttet var gått, ropte hele Viking-leiren på straffe da Kevin Kabran gikk i bakken inne i Tromsøs boks.

Dommer Mohammad Usman Aslam vinket spillet kontant videre. Reprisen viste imidlertid at Christophe Psyche kakket Kabran på hælen, og Viking hadde nok grunn til å føle seg snytt for straffespark.

Viking var laget med klart mest ball i 1. omgang, men det var Tromsø som sto for de største sjansene. Etter 10 minutter kom Ebyie Moses helt alene med keeper Gunnarson, men sisteskansen reddet mesterlig.

Spolerte Viking-fest

20 minutter senere var det August Mikkelsen som skulle komme alene med Vikings keeper, etter at en kollektiv hjerneblødning i Viking-forsvaret ga Mikkelsen et hav av tid og rom. Igjen reddet islendingen i Viking-buret, og sørget for at det sto målløst til pause.

2. omgang var langt mer sjansefattig, men etter 73 spilte minutter var det Viking som først fikk hull på byllen. Mai Traore headet en corner fra Niklas Sandberg i stolpen. Returen traff bort i bena på Sebulonsen, som fikk en enkel jobb med å trille ballen i tomt mål fra fem meter bak en utspilt Haugaard.

Det så lenge ut til å gå mot tre poeng til bortelaget. Men på overtid dukket Kamanzi opp, og spolerte Viking-festen.

Dermed ble det ett poeng til begge lag.