GLADIATOR: Genoa-fansen trykket Leo Skiri Østigård til sine hjerter under 2021/22-sesongen. Midtstopperen fortsetter i Italia, nå i Napoli.

Leo Skiri Østigård klar for Napoli: − En drøm

Han imponerte voldsomt som leiesoldat da Genoa rykket ned fra Serie A forrige sesong. Nå bytter Leo Skiri Østigård (22) ut nedrykksstrid med gullkamp og Champions League-fotball med Napoli.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den italienske storklubben bekreftet signeringen på en pressekonferanse mandag, ifølge Calcinapoli24, gjengitt av TV 2.

– Jeg er glad for å være her, det er en drøm, sier Østigård ifølge avisen.

Napoli har nylig solgt stopperen Kalidou Koulibaly, men Østigård sier han ikke kommer til Napoli for å erstatte ham.

– Men jeg er Leo og jeg skal gjøre alt for for å vise hva jeg er verdt, sier midtstopperen.

Østigård med overgangen til Napoli ønsket sitt oppfylt: I et VG-intervju tidligere i år var han klar på at han trivdes så godt i Italia at han ville bli værende der.

– Hvis jeg må velge mellom Serie A og Premier League, akkurat nå, velger jeg Serie A. Det er en liga som passer meg veldig bra. Det kan fort hende jeg blir her lenger enn dette halvåret, sa Østigård, som ble kjøpt av Premier League-klubben Brighton i 2018.

Torino skal også ha vært svært interesserte i Østigårds tjenester og la inn et bud, men etter det VG kjenner til var Østigårds ønske om en overgang til Napoli så sterkt at en overgang til Torino aldri var aktuelt.

Det at han fortsetter i italiensk fotball betyr at nordmenns inntog i Serie A fortsetter med uforminsket styrke: Østigård er den tiende nordmannen i Serie A, og den tredje som går dit denne sommeren. Salernitana har hentet Erik Botheim, mens Sassuolo har signert Kristian Thorstvedt.

Fra før er Morten Thorsby, Kristoffer Askildsen, Emil Bohinen, Stefan Strandberg, Julian Kristoffersen, Martin Njøten Palumbo og Emil Konradsen Ceïde i den italienske toppdivisjonen.

Østigård gjorde seg bemerket under det seks måneder lange låneoppholdet i Genoa forrige sesong: Etter en kaotisk start med scoring mot AC Milan på San Siro og direkte rødt kort mot Roma spilte Østigård, med sin oppofrende stil, seg inn i Genoa-fansens hjerter.

Sesongen endte med nedrykk, men Østigårds prestasjoner gjorde at han raskt ble koblet til Napoli, samtidig som han etablerte seg på det norske landslaget.

Til tross for at han bare var i Genoa noen få måneder rakk han å skrive fotballhistorie da han fikk æren av å bære kapteinsbindet mot Bologna:

Midtstopperen, som har den italienske stopperlegenden Fabio Cannavaro som sitt store forbilde, fikk 14 kamper for Genoa, men det er noe helt annet som venter når han nå tar den 700 kilometer lange turen sørover fra havnebyen Genoa til Napoli.

Østigårds nye arbeidsgiver endte på 3. plass forrige sesong og kjempet lenge om seriegullet som AC Milan til slutt tok. Dermed blir det Champions League-fotball på Østigård kommende sesong.

Han skal kjempe om en stopperplass i Luciano Spallettis lag, og veien til startplass er hakket enklere nå som stopperkolossen Kalidou Koulibaly har forlatt klubben til fordel for Chelsea.

Napoli vant sist Serie A i 1990, da anført av Diego Maradona.

Napoli var med på å besegle Østigård og Genoas skjebne i den nest siste Serie A-runden forrige sesong:

Østigård blir Napolis fjerde signering denne sommeren: De benyttet seg av kjøpsopsjonen på midtbanespiller André Zambo Anguissa, som går permanent fra Fulham til Napoli etter forrige sesongs låneopphold.

I tillegg har de sikret seg venstrebacken Mathías Olivera fra Getafe og talentet Kvicha Kvaratshkelia fra Dinamo Batumi.