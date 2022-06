Glimt fikk hull på byllen: Vant hjemme for første gang på to måneder

(Bodø/Glimt – Aalesund 2–0) Bodø/Glimt har ikke tapt på Aspmyra i år, men har samtidig slitt med å vinne. Søndag tok de sin første hjemmeseier på over to måneder i Eliteserien.

Sten Grytebust og Aalesund sto imot lenge, men et kvarter før slutt sprakk nullen på Aspmyra.

Kjetil Knutsen byttet inn Ola Solbakken før den andre omgangen, for å ha en «spiller som kan skape ubalanse alene». Selv om Solbakken er mest kjent gode løp og dribleraid, skapte han ubalanse da han med en strøken pasning i bakrom spilte Amahl Pellegrino fri.

Glimt-vingen tok lekkert ned ballen og lobbet ballen over Grytebust, som forgjeves forsøkte å løpe opp ballen før den krysset målstreken, men måtte se at han kun klarte å slå ballen videre inn i eget nett.

Men spørsmålet er om Solbakken i det hele tatt skulle vært på banen. Etter en hard duell tidlig i omgangen mellom Glimts Alfons Sampsted og Aalesunds Torbjørn Kallevåg, tok Solbakken rennefart og løp rett inn i Kallevåg.

– Jeg gjør det for å forsvare Alfons, og så er han rutinert, Kallevåg. Jeg er så vidt borti ham, men jeg gir ham nok grunn til å falle ned. Så blir jeg irritert over det igjen, og pirker han litt på brystkassen. Da blir han skutt i kassen, så den kan han spare seg for. Men jeg bør holde meg for god jeg også, og skjønne at han er så rutinert at han prøver å få maks ut av det, sier Solbakken til Discovery+.

Spurt om hva som skjedde, sier Kallevåg:

– Jeg aner ikke. Jeg taklet ballen ut til kast, og så kommer han og dytter meg ned og så får jeg en arm i halsen. Det er det som skjer, sier Kallevåg til Discovery+.

Aalesund-spilleren gikk i bakken og situasjonen førte til høy temperatur blant spillerne på Aspmyra, før det til slutt endte med at dommer Marius Lien ga gult kort til både Solbakken og Kallevåg.

– Det er helt utrolig, sier Kallevåg om at han selv fikk gult kort i situasjonen.

Med Solbakken på banen klarte Bodø/Glimt å ta en etterlengtet seier, en seier som ble sikret av en herlig soloscoring fra venstreback Brice Wembangomo i sluttminuttene.

– Det er alltid kult å score, og på den måten her også. Jeg er veldig fornøyd, sier Wembangomo til Discovery+.

– Det er et kunstverk av en scoring. Det å score slike mål er gøy for publikum, for ham og for Bodø/Glimt, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Discovery+.

Seieren er Glimts første på hjemmebane i Eliteserien siden de slo Vålerenga 5–1 18. april. De vant også mot Viking i cupen seks dager senere. Laget fra Bodø har nå spilt seks hjemmekamper i Eliteserien denne sesongen, som har endt med to seirer og fire uavgjorte kamper.

Totalt har det «kun» blitt et snitt på 1,67 poeng per hjemmekamp i Eliteserien, kraftig ned fra de siste to årene (2,27 poeng per hjemmekamp i 2021 og 3 poeng per hjemmekamp i 2020)

Bodø/Glimt herjet med Aalesund sist lagene spilte mot hverandre, i Eliteserien i 2020 (lagene skulle også spille mot hverandre i cupen i vår, men Bodø/Glimt ble tilkjent seieren på walkover).

For to år siden vant Glimt hele 6–1 borte i Ålesund og de nøyde seg ikke før det sto 7–0 hjemme i Bodø.

Aalesund rykket i 2020 ned med kun 11 poeng etter 30 kamper. Allerede før søndagens kamp sto med 16 poeng (etter elleve kamper), og Lars Arne Nilsen – som tok over som Aalesund-trener halvveis ut i 2020-sesongen – er i ferd med å etablere Aalesund som et lag i Eliteserien igjen, men søndag kom de til kort.