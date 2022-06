«KINGARELLO»: Joshua King (t.v.) og Mats Zuccarello holdt pressekonferanse på Stovner Senter, og presenterte planene om et felles fotballskoleprosjekt som skal være helt gratis.

King og Zuccarello samarbeider om fotballskole: − Brenner for det samme

STOVNER SENTER (VG) Joshua King (30) har fått med seg Mats Zuccarello (34) på laget og sammen skal de sørge for gratis fotballskole til tusenvis av barn de kommende tre årene. Nå har stjernene fra Oslo østkant satt seg hårete mål.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– The sky is the limit, sier King fornøyd da VG spør om hvor mange barn han har ambisjoner om at skal få tilbudet om å delta på «Joshua King Football Academy» de kommende årene.

To av Norges største idrettsprofiler er på Stovner Senter og presenterer stolt et samarbeid som de håper skal komme veldig mange norske barn til gode. King har frontet en gratis fotballskole på Stovner de to siste årene, og nå går Zuccarellostiftelsen inn med midler og støtte som sikrer driften for 2023 til 2025 i første omgang.

– Det blir selvfølgelig, og dessverre, ikke mulig å nå alle barn i hele Norge. Men vi startet med 200 i fjor og doblet antallet i år. Nå har jeg snakket med Mats om at vi skal få utvidet dette til flere steder i Oslo-området og flere steder i landet, forklarer 30-åringen som nylig fullførte sin syvende sesong i Premier League.

FRONTFIGUR: Johsua King, her i aksjon mot Slovenia i starten av juni, vil at flere skal få tilgang til gratis fotballskole.

King har tidligere gått hardt ut mot fotballskoler som koster til dels store summer. Han har vært klar på at hans fotballskole skal være gratis, og takker ildsjelene Karl Erik Felde og Gudbrand Ensrud har lagt ned enormt mange frivillige timer for å få tilbudet på bena.

Nå er det derfor viktig å få inn andre støttespillere i form av sponsorer og teamet rundt Zuccarello i tillegg til investeringsselskapet Ferd.

– På sikt bør vi ha en målsetting om å bli landets største fotballskole, gratis for alle deltakere, sier Kristine Lind, daglig leder i stiftelsen.

Budsjettrammene er foreløpig ikke satt

Begge fra østkanten

– Vi er jo to østkantgutter, og det er ikke helt tilfeldig at vi presenterer disse planene her på østkanten. For mange er idrett for dyrt, og det er dessverre flere tilfeller av det her, sier Zuccarello til VG.

Han vokste opp på Løren, mens King hadde barneårene på Romsås.

– Det er større utfordringer på østkanten, så det er naturlig at vi begynner her. Vi har selv sett hvilke problemer og utfordringer mange av barna og ungdommene har her. Samhold og lagidrett kan bety enorm forskjell for mange. Det hjelper med trenere og lagkamerater som holder dem litt i ørene og gir dem følelsen av samhold, sier hockeystjernen med blant annet 13 sesonger i NHL på merittlisten.

– Det er så mange barn som ikke får dratt på sommerferie og som ikke har noe å se frem til når skolen er ferdig. Den gleden jeg ser blant barna på min egen fotballskole er herlig, sier King.

Tilfeldighetene gjorde at han i fjor ble godt kjent med Zuccarello. Hockeystjernen ble invitert av Kings samarbeidspartnere til fotballskolen, og de to profilene fant umiddelbart tonen.

– Jeg hadde ikke hilst på Mats før. Jeg visste at han var god i ishockey, men det som imponerte meg var kontakten han fikk med barna. Han er ekstremt flink med barn, og vi brenner for det samme. Det skal vi utnytte, sier King engasjert.

– Jeg har alltid vært en leken person som liker å ha det gøy. På Joshuas fotballskole har jeg sett hvor mye det betyr for disse ungene, og det har gitt meg en ekstra motivasjon. Behovet er enormt, for det er veldig mange barn her i Norge som ikke får de mulighetene de burde ha fått, sier Zuccarello til VG.

– Mye piss

34-åringen understreker at han ikke er opptatt av hvilken idrett barna driver med.

– Fotballen er enklere sånn sett enn hockey, for den når flere og er litt lettere å få i gang. Målet er å nå flest mulig barn, og jeg brenner ikke noe spesielt for at det er hockey de skal begynne med.

ENGASJERT: Mats Zuccarello feirer en scoring for Minnesota Wold mot Vancouver Canucks i april. Nå vil han nå bredere hjemme i Norge.

– Jeg er opptatt av at de skal få et tilbud – om det er fotball, karate, hockey eller noe annet er underordnet, mener Zuccarello og legger til:

– Det brukes penger på mye piss i Norge, og det er synd at det ikke er mer som går til aktiviteter for barn og unge. Vi skal i alle fall bidra med det vi kan.

King håper at fotballskolen kan vokse seg såpass stor at den også kan være et tilbud for barn utenom sommerferiene.

– Vi må ta dette steg for steg, men jeg har drømmer. Først og fremst handler dette om å glede barna, men dersom det også kan bidra til at jeg ser kjenner igjen et par av disse barna som toppspillere – så hadde det betydd enormt mye for meg personlig, slår 30-åringen fast.