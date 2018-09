DAGENS TRIPPEL: Eden Hazard jubler etter å ha satt inn sin første scoring for kvelden. Foto: EDDIE KEOGH / X01801

Hazard-hat trick sendte Chelsea over Liverpool

(Chelsea-Cardiff 4–1, Manchester City-Fulham 3–0) Eden Hazard (27) scoret tre mål da Chelsea snudde til seier, og Manchester City lekte seg til tre poeng mot Fulham og Stefan Johansen (27).

15.09.18

Cardiff tok ledelsen på Stamford Bridge ved Sol Bamba, da han scoret på Chelsea-keeper Kepa fra kloss hold etter 17 minutters spill.

Hjemmelaget slet med å skape det helt store, og et par Pedro-avslutninger var det nærmeste de kom utligning. Helt til Hazard våknet like før pause. Han kombinerte med Olivier Giroud, og klinket ballen i det lengste hjørnet.

Så på overtid av førsteomgang var belgieren på farten igjen. Og nok en gang var Giroud servitør, før Hazard avsluttet via en forsvarer og i målet fra noen få meter.

Cardiff yppet seg tidvis i andre omgang, men Chelsea-innbytter Willian skaffet først et straffespark – som Hazard satte sikkert i nettet. Og så fikk Willian kjempetreff fra distanse, og hamret inn 4–1.

Willians scoring sørget også for at Chelsea topper tabellen på bedre målforskjell enn Liverpool. De to lagene har fått en fantastisk sesongstart med fem seirer.

– Vi skulle, og burde, ha spilt bedre. Men vi scoret likevel fire mål, oppsummerte Hazard til BBC.

– Nå er jeg endelig helt i form. Jeg hadde tre uker fri etter VM, og startet oppkjøringen litt senere. Det er herlig å spille for tiden, og jeg vil gjøre det best mulig for denne klubben som har gjort så mye for meg, la 27-åringen til.

Han har blant annet vært koblet til Real Madrid, men spilleren som kom til Chelsea fra Lille i 2012 har to år igjen av kontrakten med London-klubben.

Johansen fra start

Manchester City skapte enormt med sjanser mot Fulham hjemme i Manchester, det kunne blitt langt flere enn tre scoringer for Pep Guardolas mannskap.

De fikk sin første scoring etter bare to minutter da Leroy Sané bredsidet inn overlegget fra Fernandinho. David Silva banket inn 2–0 etter 21 minutter etter et fantastisk City-angrep med en imponerende pasningsrekke.

Stefan Johansen fikk sin første kamp fra start denne sesongen på Fulhams midtbane, men den norske landslagskapteinen fikk det tøft sammen med sine medspillere.

Raheem Sterling fastsatte sluttresultatet til 3–0 etter at Sergio Agüero fant ham med en perfekt pasning tidlig i angre omgang.

– Det kunne ha vært flere scoringer sett i lys av antall sjanser vi skapte. Etter en landslagspause er det alltid uvisst hvordan tilstanden er, og jeg synes Fulham satte oss på flere prøver. De kommer til å gjøre en god sesong, og jeg vil gi dem ros, sa Guardiola til BBC.

Sørloth benket igjen

Alexander Sørloth ble sittende på innbytterbenken da Crystal Palace vant borte mot Huddersfield. Kampens eneste mål ble scoret av Wilfried Zaha.

Arsenal tok sin tredje strake ligaseier, og matchvinner ble Mesut Özil. Tyskeren scoret 2–0 etter 58 minutter, etter at Granit Xhaka hadde satt inn et frispark ni minutter tidligere. Newcastle reduserte på overtid, men står fortsatt bare med ett poeng så langt i sesongen.

Premier League:

Bournemouth – Leicester 4-2 (3-0)

Mål: 1-0 Ryan Fraser (19), 2-0 Fraser (37), 3-0 Joshua King (str. 41), 4-0 Adam Smith (81), 4-1 James Maddison (str. 88), 4-2 Marc Albrighton (89).

Rødt kort: Wes Morgan (70, to gule), Leicester.

Joshua King spilte 85 minutter for Bournemouth

Chelsea – Cardiff 4-1 (2-1)

Mål: 0-1 Sol Bamba (16), 1-1 Eden Hazard (37), 2-1 Hazard (43), 3-1 Hazard (str. 80), 4-1 Willian (83).

Huddersfield – Crystal Palace 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Wilfried Zaha (38).

23.696 tilskuere.

Alexander Sørloth var ubenyttet reserve for Crystal Palace.

Manchester C. – Fulham 3-0 (2-0)

Mål: 1-0 Leroy Sané (2), 2-0 David Silva (21), 3-0 Raheem Sterling (47).

53.307 tilskuere.

Stefan Johansen spilte hele kampen for Fulham.

Newcastle – Arsenal 1-2 (0-0)

Mål: 0-1 Granit Xhaka (49), 0-2 Mesut Özil (58), 1-2 Ciaran Clark (90).

52.165 tilskuere.

Tottenham – Liverpool 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 Georginio Wijnaldum (39), 0-2 Roberto Firmino (54), 1-2 Érik Lamela (90).

80.188 tilskuere.