I KONFLIKT: Kåre Ingebrigtsen gikk mandag til sak mot hans tidligere klubb Rosenborg. Her er han før en bortekamp i Russland. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kåre Ingebrigtsens ekspertrolle settes på vent

FOTBALL 2018-09-12T14:11:55Z

Grunnet at Kåre Ingebrigtsen (52) går til sak mot Rosenborg, må jobben som Eurosport-ekspert vente til saken er løst.

Publisert: 12.09.18 16:11 Oppdatert: 12.09.18 16:35

Mandag ble det klart at Ingebrigtsen skulle bli ekspert for Eurosport . I går kunne VG avsløre at han og tidligere assistenttrener Erik Hoftun trekker Rosenborg for retten. Årsaken er at de mener at deres oppsigelse 19. juli var usaklig.

Nå er det klart at ekspertjobben avventes til en løsning i tvisten med Rosenborg har kommet.

– Kåre Ingebrigtsen har nylig inngått avtale med oss om å bli ekspert tilknyttet vår Eliteserien-dekning, men vi og han er enige om at han ikke kommer til å utøve den rollen før det foreligger en avgjørelse i tvisten mellom ham og Rosenborg, sier Lars Hojem Kvam, kommunikasjonsrådgiver i Discovery.

– Vanskelig

Hvis det blir rettsmegling, skjer det trolig før jul. Om det ender i rettssak, som det er sjanse for nå, så skjer det trolig ikke før i februar/mars neste år.

– I praksis ville det vært vanskelig for han å ha noe meninger om noen eliteserielag så lenge han er i strid med et av lagene som spiller der. Spesielt vanskelig er det når det er et lag som er i gullkampen, sier Kvam.

Gledet seg

Tross at saken muligens ikke blir avklart før rundt sesongstart 2019, håper fremdeles Discovery å få brukt Ingebrigtsen som ekspert i fremtiden.

– Vi har et ønske om å ta opp tråden og benytte ham som ekspert etter at saken er løst i rettssystemet, for han har fortsatt en avtale med oss om å inngå i en slik rolle, sier Kvam.

Ingebrigtsen uttalte mandag at han gledet seg til TV-jobb.

– Jeg fikk et tilbud fra Discovery ganske tidlig etter at jeg fikk sparken. Men jeg trengte en tenkepause, jeg trengte rett og slett en pause fra fotball, i en måned eller to. Og nå har jeg fått det, jeg er sulten og klar for å jobbe med fotball igjen. Og da passer det godt å jobbe TV akkurat nå, sa Ingebrigtsen.

